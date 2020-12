De spagaat van Ajax: waarom Promes tegen ADO ‘gewoon’ weer van de partij is

Matchwinner Ook Ajax-cap­tain Tadic schaart zich achter verdachte Promes: ‘Wij zijn familie’

7:59 Dusan Tadic heeft net als Ajax-trainer Erik ten Hag zijn steun uitgesproken naar Quincy Promes, die van zondag tot dinsdag als verdachte van een steekincident in de cel zat. ,,We geloven hem en staan achter hem”, zei de aanvoerder nadat hij Ajax liet ontsnappen in een bekerthriller tegen Utrecht (5-4).