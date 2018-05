De spotlights op drie talenten van Oranje Onder 17

Door Maarten Wijffels



1. Daishawn Redan



Vorig jaar was het al de bedoeling dat de spits een EK onder 17 zou spelen. Maar in Kroatië ontbrak Redan destijds na onenigheid bij Ajax. Hij tekende zijn eerste profcontract uiteindelijk niet in Amsterdam, maar vertrok naar Chelsea. Een jaar later is hij nu de eerste spits voor bondscoach Kees van Wonderen.



Tienertalenten die op hun 15de, 16de al naar het buitenland vertrekken, leveren zelden succesverhalen op. Maar Van Wonderen en zijn staf zijn er in het geval van Redan voorlopig vooral positief over. Zij zien een speler die als 17-jarige al meedoet bij Chelsea onder 23 en zich daar prima staande houdt. Redan ziet van dichtbij hoe hard aanvallers in de Premier League werken en knokken in wedstrijden. Hoeveel meters ze steeds weer moeten maken om vrij te komen, om aanspeelbaar te zijn, om het team te helpen als de tegenstander de bal heeft. Op dit EK laat Van Wonderen ook dvd-beelden zien uit interlands van het grote Oranje die dat duidelijk maken. ,,Redan is snel, technisch en doelgericht, maar hij is dit EK óók nooit te beroerd om 50 meter mee terug te verdedigen. Als aanvoerder een voorbeeld voor het team’’, vindt Van Wonderen.