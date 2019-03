De tops en flops van Martin van Geel

Top 5

Volledig scherm Graziano Pellè van Feyenoord scoort met een schitterende volley in de slotfase de 2-2 in de wedstrijd tegen Ajax. Toby Alderweireld komt te laat. © ANP 1. Nicolai Jørgensen

De Deense spits komt in 2016 over van FC Kopenhagen voor 3,5 miljoen euro. Een koopje, zo blijkt al snel. In zijn eerste seizoen bij Feyenoord is hij goed voor 21 goals in de eredivisie. Daarmee heeft hij een belangrijk aandeel in de eerste landstitel van de Rotterdamse club sinds 1999. Een voltreffer van Van Geel.



2. Graziano Pellè

De Italiaanse spits maakte bij zijn periode bij AZ niet veel indruk. Dat Feyenoord hem in 2012 huurde van Parma wekte eerst dan ook verbazing. Maar die maakt al snel plaats voor bewondering. Pellè scoort bij Feyenoord 50 keer in de eredivisie in twee seizoenen. Na de huur volgt koop, voor 3 miljoen euro. Niet slecht als je ziet dat Pellè later, hij is dan inmiddels Italiaans international, voor 8 miljoen euro wordt verkocht aan Southampton.

3. Dirk Kuyt

Hij kost Feyenoord niks aan transfergeld, maar wat is het een glorieuze comeback van Dirk Kuyt in de Kuip. De spits keert terug in 2015. Zijn eerste seizoen verloopt nog moeizaam, met zelfs een periode van zeven nederlagen op rij, maar in het tweede jaar is hij de aanjager van de ploeg die kampioen wordt.



4. John Guidetti

In een periode dat Feyenoord niks te besteden heeft, moet Van Geel creatief zijn. En dat is hij. De onbekende John Guidetti wordt in 2011 voor een jaar gehuurd van Manchester City. De Zweedse aanvaller groeit met zijn werklust en goals uit een cultheld. Zijn drie doelpunten tegen Ajax (4-2) maken hem onsterfelijk in Rotterdam.

Volledig scherm John Guidetti van Feyenoord viert zijn derde doelpunt in de wedstrijd tegen Ajax (4-2). © Marco de Swart

5. Daryl Janmaat

Ook Janmaat komt in een tijd Feyenoord geen geld heeft voor dure aankopen. De club pikt hem transfervrij op bij Heerenveen (2012). Twee jaar later vertrekt Janmaat na een uitstekende periode voor 5 miljoen euro naar Newcastle United.

Flop 5:

1. Sofyan Amrabat

Wordt voor 4 miljoen euro overgenomen van FC Utrecht, maar wordt nooit een vaste basisspeler. Een jaar later vertrekt hij naar Club Brugge voor 2,5 miljoen euro.



2. Bilal Basacikoglu

Komt in 2014 als groot talent binnen bij Feyenoord, dat hem voor 3,5 miljoen euro losweekt van Heerenveen. Maar zijn periode in de Kuip wordt geen succes. In de winterstop van dit seizoen verlost Kayserispor hem uit zijn lijden. De Turkse club betaalt 1,2 miljoen euro.







3. Marko Vejinovic

Van Geel maakt 3,5 miljoen over voor de middenvelder aan Vitesse. de verwachtingen zijn hooggespannen. Maar in bijna drie seizoenen Feyenoord kan hij zelden overtuigen. Hij wordt eerst verhuurd en later verkocht aan AZ. Inmiddels speelt hij bij het Poolse Arka Gdynia.

Volledig scherm Vejinovic in de tang bij Van Hyfte en Zukov van Roda JC. © Pim Ras Fotografie

4. Luis Sinisterra

De Colombiaan komt in de zomer van 2018 naar Feyenoord voor een kleine 2 miljoen euro. Voorlopig heeft Feyenoord nog maar weinig plezier voor dat geld. De vleugelaanvaller komt in de eredivisie vooralsnog slechts 36 minuten in actie (0 goals). Een nuance bij deze ‘miskoop‘: mogelijk komt het op de langere termijn nog goed met Sinisterra bij Feyenoord, de aanvaller is pas 19 jaar.





5. Renato Tapia

Feyenoord betaalt in 2016 1,5 miljoen euro aan FC Twente voor de Peruaanse middenvelder. Hoewel hij in zijn eigen land international is, kan hij zich bij Feyenoord maar sporadisch in positieve zin onderscheiden. In de winterstop van het huidige seizoen wordt hij verhuurd aan Willem II. Met die club won hij recent in de Kuip: 2-3.