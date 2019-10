De transformatie van Van Dijk in vier jaar Oranje

Inmiddels kennen we hem als onbetwiste aanvoerder van het Oranje dat vanavond aantreedt tegen de Noord-Ieren, maar precies vier jaar geleden maakte Virgil van Dijk (28) als relatief onbekende laatbloeier zijn debuut voor het Nederlands elftal. Een overzicht van vier jaar VvD in Oranje.

10-10-2015

De omstandigheden zijn vier jaar terug iets anders dan nu. Oranje staat op 10 oktober 2015 het punt zijn eerste eindtoernooi in veertien jaar mis te lopen na een dramatische kwalificatiereeks. In de laatste uitwedstrijd tegen Kazachstan laat bondscoach Danny Blind Van Dijk debuteren met een basisplaats, in een achterhoede die verder bestaat uit Kenny Tete, Jeffrey Bruma en Jaïro Riedewald. Oranje wint met 1-2, maar komt uiteindelijk niet meer in de buurt van het EK in Frankrijk.

Opstelling Oranje, 10 oktober 2015 tegen Kazachstan: Krul (81’ Zoet); Riedewald, Bruma, Van Dijk, Tete; Wijnaldum, Blind; Depay, Sneijder (80’ Afellay), El Ghazi; Huntelaar (87’ Van Persie).

Volledig scherm Virgil van Dijk heerst in de luchtduels tijdens zijn debuut tegen Kazachstan. © ANP

10-10-2016

Precies een jaar na zijn debuut is Oranje al twee wedstrijden onderweg in een nieuwe kwalificatiereeks voor het WK in Rusland. Op 10 oktober 2016 wacht Frankrijk. Van Dijk staat wederom naast Bruma in het centrum, maar kan niet voorkomen dat Paul Pogba de Fransen na een halfuur de enige treffer van de wedstrijd bezorgt. Een halfjaar later beleeft Oranje het debacle in Bulgarije (2-0), waar een 17-jarige Matthijs de Ligt bijzonder ongelukkig debuteert. Van Dijk is er niet bij door een enkelblessure en mist uiteindelijk een groot deel van de WK-kwalificatie.

Opstelling Oranje, 10 oktober 2016 tegen Frankrijk: Stekelenburg; Blind, Bruma, Van Dijk, Karsdorp; Wijnaldum (62’ Dost), Pröpper (84’ Willems), Strootman; Klaassen, Janssen, Promes (16’ Depay).

Volledig scherm Virgil van Dijk zit in de sandwich bij de Franse verdedigers Moussa Sissoko en Raphael Varane. © Pim Ras Fotografie

10-10-2017

Als Van Dijk terugkeert in Oranje heeft Nederland plaatsing voor het WK al niet meer in eigen hand. Op 7 & 10 oktober staat Van Dijk weer in de basis, tijdens de duels met respectievelijk Wit-Rusland en Zweden. Tegen laatstgenoemde tegenstander heeft het Nederlands elftal een monsterscore nodig om zich nog te plaatsen, maar die komt er niet: 2-0. Aanvoerder Arjen Robben neemt met twee goals afscheid van Oranje.

Opstelling Oranje, 10 oktober 2017 tegen Zweden: Cillessen; Aké, Rekik, Van Dijk, Tete (71’ Janmaat); Wijnaldum (71’ Klaassen), Blind, Vilhena; Babel, Janssen (46’ Dost), Robben.

13-10-2018

Een jaar later is alles anders bij het Nederlands elftal. Na het afscheid van Robben draagt Kevin Strootman eerst nog de aanvoerdersband, maar deze wordt in maart 2018 door bondscoach Ronald Koeman overgeheveld naar Van Dijk. Op 13 oktober 2018 ontvangt Oranje in de Arena Duitsland in de groepsfase van de Nations League. Een fris Nederlands elftal met veel nieuwe namen klopt de Duitsers met 3-0. Van Dijk knikt de eerste van de drie binnen, nadat hij scherp is in de rebound. Het is zijn tweede doelpunt in dienst van Oranje. Een maand later scoort hij in Duitsland de cruciale gelijkmaker in de laatste minuut, waardoor het Nederlands elftal groep 1 van de Nations League wint.

Opstelling Oranje, 13 oktober 2018 tegen Duitsland: Cillessen; Blind, De Ligt, Van Dijk, Dumfries; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong (77’ Aké); Babel (68’ Promes), Depay, Bergwijn (68’ Danjuma Groeneveld).

Volledig scherm Virgil van Dijk heeft Oranje in de Johan Cruijff Arena net op 1-0 gezet tegen Duitsland. © EPA

10-10-2019

Vandaag begint Van Dijk tegen Noord-Ierland aan interland nummer 31 in het shirt van Oranje, zijn veertiende als aanvoerder. Statistisch gezien legt Van Dijk meerdere interessante cijfers voor in dienst van het Nederlands elftal.

Virgil van Dijk in Oranje



Interlands: 30

Speelminuten: 2614

Doelpunten: 4

Gewonnen duels: 146 (70,9 % slagingspercentage)

Uitverdedigende acties: 153 (74 meer dan zijn eerste achtervolger Daley Blind, sinds 10-10-’15)

Door zijn enkelblessure in 2017 miste Van Dijk een reeks wedstrijden bij Oranje, waardoor Georginio Wijnaldum (37), Daley Blind (35), Quincy Promes (33) en Memphis Depay (31) net boven hem staan met gespeelde wedstrijden sinds 10 oktober 2015. Desondanks troeft Van Dijk zijn collega’s overduidelijk af als het gaat om gewonnen duels. Alleen Blind won in vier jaar tijd meer individuele duels (153), maar zijn slagingspercentage is met 56,9 procent een stuk minder dan dat van Van Dijk. De aanvoerder van Oranje heeft bovendien bijzonder weinig overtredingen nodig. In 2614 minuten maakte Van Dijk slechts 21 overtredingen, gemiddeld één per 125 speelminuten.

Naast zijn grote waarde achterin, is Van Dijk ook aanvallend een buitengewoon belangrijke schakel gebleken. Met zijn treffers tegen Duitsland (2), Portugal en Wit-Rusland scoorde Van Dijk al vier keer voor het Oranje onder bondscoach Ronald Koeman. Daarmee moet hij alleen Wijnaldum (5) en Depay (9) voor zich laten.

Volledig scherm Virgil van Dijk neemt de tijd voor jonge fans, op de training van Oranje afgelopen maandag. © BSR Agency