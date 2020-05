De verjaardag van… Berry Powel: ‘Ik heb thuis al een aardige gym gebouwd’

Naast vader en voetballer ben je hoofdscout van De Graafschap, hoe dat je dat nu?

,,Ik doe het werk nu puur op basis van beelden. Het is niet anders. De laatste wedstrijd die ik bezocht heb, is Jong FC Utrecht-NEC. Dat was op 9 maart. Ja, het zijn aparte tijden.”



Zeg dat. Houd je met het aandragen van spelers voor De Graafschap nog rekening met twee scenario’s? Het verschilt nogal of De Graafschap straks in de ere- of eerste divisie speelt.

,,Het is nog even afwachten wat er gaat gebeuren. Ook daar heb ik geen invloed op. Het is onzeker. Natuurlijk hield ik altijd al rekening met twee scenario’s, maar het leek erop dat we rechtstreeks op de eredivisie afstevenden. Zuur dat het nu zo loopt.”