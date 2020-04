De verjaardag van... Hans de Koning: 'Partytime in de tuin met een lekker luchtje’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Hans de Koning, trainer van VVV, die de mijlpaal van zestig lentes heeft bereikt. We stellen hem vijf vragen.

Hans, van harte. Hoe voelt het om in deze periode jarig te zijn?

,,Heel apart. Ik werd vannacht wakker en toen zag ik dat zowel mijn voor- als achtertuin compleet versierd was. ‘Partytime’ stond er op een slinger in een boom. Maar in mijn huis is vandaag geen bezoek te bekennen. We vermijden uiteraard alle risico’s. Drie van mijn zes kleinkinderen hebben me net wel verrast met een lekker luchtje. Binnen zit verder alleen mijn vrouw Monique. We gaan zo maar een stukkie wandelen, denk ik. En daarna een gourmetje met zijn tweetjes. Voel ik me toch nog een beetje jarig, nietwaar?”

De nederlaag bij FC Emmen daargelaten, was je bij VVV bezig aan een uitstekende periode. Hoe is het om nu al drie weken noodgedwongen thuis te zitten?

,,Vind ik heel lastig. Je mist die gein en die ongein met die gasten. Je mist dat op het veld staan met elkaar. Dat samen naar een wedstrijd toeleven. Dat is voorlopig allemaal weg. En het is nog maar de vraag of dat op korte termijn weer terugkomt. Niemand die het weet. De regering niet, het RIVM niet en dus ook Hans de Koning niet.”

Moet de eredivisie nog uitgespeeld worden, vind je?

,,Ik ben heel duidelijk: het moet safe zijn. En zo lang de veiligheid niet gewaarborgd kan worden, heeft het geen enkele zin om over voetbal te praten. We moeten geen enkel risico nemen. Niet alleen vanwege de voetballers, die bij het nemen van een corner de adem van honderden toeschouwers in hun nek voelen. Maar ook uit respect naar diezelfde toeschouwers. Best kans dat sommigen van hen getroffen zijn door het corona-virus, familieleden anders. Dan is het nu echt niet gepast om het over een potje VVV-ADO of VVV-Willem II te hebben. En als dat betekent dat er dit seizoen niet meer gevoetbald gaat worden, ach, dan is dat maar zo. Gezondheid gaat voor alles.”

Dan zou het zomaar kunnen dat jij, succestrainer in Venlo, jouw laatste wedstrijd als VVV-trainer al achter de rug hebt.

,,Ik hoop het niet, zeg. Het zou mooi zijn als mijn periode bij VVV nog een vervolg krijgt. Het is een hartstikke mooi cluppie, eerlijk waar.”