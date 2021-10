De verwachte opstellingen van Ajax, Feyenoord, PSV en de overige clubs

Willem II - Fortuna Sittard (vrijdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Willem II: Vanwege een schorsing ontbreek linksback Derrick Köhn. Dat kan trainer Fred Grim oplossen met Miquel Nelom, die lang geblesseerd is geweest en nauwelijks wedstrijdritme heeft. Het alternatief is Mats Köhlert: in dat geval zou Max Svensson als linksbuiten gaan spelen en Görkem Saglam op 10 in het elftal komen.



Bijzonderheden Fortuna Sittard: Lisandro Semedo en Roel Janssen zijn vanavond de enige afwezigen bij Fortuna Sittard tegen Willem II. Het lijkt erop dat coach Sjors Ultee tegen de Tilburgers kiest voor de ploeg die afgelopen zaterdag met 1-0 te sterk was voor Cambuur.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD

FC Utrecht - SC Heerenveen (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: Bart Ramselaar lijkt na de 5-1 vernedering op bezoek bij AZ van vorige week weer de kans te krijgen op ‘10’. Dat zou ten koste gaan van Sander van de Streek. Ook Quinten Timber krijgt van trainer René Hake een basisplaats en verwijst Joris van Overeem daarmee naar de bank. De blessure van Mimoun Mahi lijkt mee te vallen.



Bijzonderheden SC Heerenveen: Meerdere spelers van SC Heerenveen zijn deze week geveld door de griep. Een van de twijfelgevallen is Sven van Beek. De verdediger miste dit seizoen – samen met Milan van Ewijk en Joey Veerman – nog geen minuut. Ibrahim Dresevic is mogelijk zijn vervanger. Hij was juist vorige week ziek en miste het duel met Ajax.

Volledig scherm Opstelling FC Utrecht © AD

Volledig scherm Opstelling SC Heerenveen © AD

PEC Zwolle - Heracles Almelo (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden PEC Zwolle: Waar PEC vorige week tegen PSV vooral voor de organisatie koos en zichzelf bijna beloonde met een goed resultaat, zoeken de Zwollenaren thuis tegen Heracles vol de aanval. PEC snakt naar de eerste overwinning.



Bijzonderheden Heracles Almelo: Goed nieuws voor Navajo Bakboord (22): de rechtsback maakt na bijna twee jaar afwezigheid zijn rentree in de basis van Heracles. Heracles kan niet beschikken over Kasper Lunding (blessure) en Adrian Szöke (ziek). Ismail Azzaoui ontbrak vorige week wegens een blessure, maar is weer fit. Ook international Luca de La Torre is er weer bij, hij miste Go Ahead-uit wegens een jetlag.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD

RKC Waalwijk - Sparta (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden RKC Waalwijk: Na een gelijkspel tegen Feyenoord, krijgt RKC de andere Rotterdamse eredivisionist op bezoek. Vorig seizoen verloren de Waalwijkers beide onderlinge ontmoetingen.



Bijzonderheden Sparta: Sparta moet het vanavond, in de uitwedstrijd tegen RKC, doen zonder twee verdedigers. Aaron Meijers en Dirk Abels zijn allebei geschorst. Dat betekent normaal gesproken dat de Luxemburger Laurent Jans de rol van rechtsback op zich neemt tegen de Waalwijkers en de van een schorsing terugkerende Mica Pinto die van linksback. Steunpilaar Tom Beugelsdijk is weer volledig fit en klaar voor negentig minuten.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC Waalwijk. © AD

FC Twente - NEC (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden FC Twente: Trainer Ron Jans moet twee middenvelders vervangen: Wout Brama en Ramiz Zerrouki. De verwachting is dat Jesse Bosch in de ploeg komt en dat Michal Sadilek op het middenveld speelt.



Bijzonderheden NEC: Na de dramaderby tegen Vitesse en een chaotische week hoopt NEC sportieve revanche te nemen. Dat moet de Nijmeegse club doen zonder de geblesseerden Magnus Mattsson, Mikkel Duelund en Joep van der Sluijs. Pedro Ruiz, die wat klachten overhield aan de wedstrijd tegen Vitesse, is nog een twijfelgeval.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NEC. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © AD

SC Cambuur - Feyenoord (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden SC Cambuur: Henk de Jong kan weer beschikken over Alex Bangura. De linksback keert terug van een schorsing. Michael Breij is ziek en moet de wedstrijd tegen Feyenoord aan zich voorbij laten gaan. De perspectieven van Cambuur tegen Feyenoord zijn niet erg hoopvol. De club won maar 1 van de 44 duels tegen de traditionele topdrie.



Bijzonderheden Feyenoord: Trainer Arne Slot bekijkt vandaag wil er fris genoeg zijn om tegen Cambuur te starten. De trainer heeft de Noor Fredrik Aursnes als alternatief achter de hand. Of Marcos Senesi, die koorts had en tegen Union Berlin ontbrak, er alweer bij is, is afwachten.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling SC Cambuur © AD

Vitesse - Go Ahead Eagles (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Vitesse: Vitesse is niet ongeschonden uit het gevecht met Tottenham Hotspur gekomen. Maximilian Wittek kampt met knieklachten. ,,Hij is een groot vraagteken”, stelt coach Thomas Letsch. Enzo Cornelisse start in de basis, omdat Riechedly Bazoer geschorst is.

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Trainer Kees van Wonderen van GA Eagles kan in de uitwedstrijd tegen Vitesse (zondag, 14.30 uur) weer beschikken over verdediger Gerrit Nauber en aanvaller Martijn Berden. Zij keren terug van blessures. Nauber is volgens Van Wonderen fit genoeg om eventueel een hele wedstrijd te spelen. Giannis Botos en Isac Lidberg staan bij GA Eagles aan de kant. Zij kregen een rode kaart in de tumultueuze wedstrijd tegen Heracles (4-2).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles © AD Volledig scherm Opstelling Vitesse © AD

Ajax - PSV (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden Ajax: Ajax en PSV troffen elkaar al vier keer eerder dit jaar. In de eredivisie kwam de koploper twee keer terug van een achterstand. Ajax, dat ongeschonden uit de strijd met Dortmund is gekomen, versloeg de concurrent in de strijd om de KNVB-beker, maar kreeg in augustus in de strijd om de Johan Cruijff Schaal wel een harde tik op de neus van PSV (0-4).



Bijzonderheden PSV: PSV gaat ondanks de 4-0 zege van augustus absoluut niet als favoriet naar de Johan Cruijff Arena. Waarschijnlijk wordt pas zondag besloten of Cody Gakpo wel of niet inzetbaar is in de topper, waarin PSV wil voorkomen dat een verdere achterstand op Ajax ontstaat. Spits Eran Zahavi keert naar verwachting terug in de basis.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Ajax © AD

FC Groningen - AZ (zondag, 20.00 uur)

Bijzonderheden FC Groningen: Na het matige duel bij Sparta (1-1) uitte trainer Danny Buijs stevige kritiek op enkele spelers. Maandag werd door selectie en staf uitgebreid nagepraat en inmiddels staan volgens de oefenmeester ‘de neuzen weer dezelfde kant op’. Ook kan FC Groningen over een nagenoeg fitte selectie beschikken.



Bijzonderheden AZ: AZ is niet helemaal schadevrij uit het Conference Leagueduel tegen Cluj gekomen. De Roemeense tegenstander hanteerde vaak de botte bijl. Daardoor zijn Vangelis Pavlidis, Dani de Wit en Jordy Clasie een twijfelgeval. Trainer Pascal Jansen toonde zich hoopvol: ,,We gaan iedereen weer oplappen.”

Volledig scherm Verwachte opstelling AZ © AD Volledig scherm Verwachte opstelling FC Groningen © AD