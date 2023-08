De voorspelling van Mikos Gouka: ‘Ayase Ueda kan topscorer van Nederland worden’

Zelden was de eredivisie zo verrassend als vorig seizoen, met Feyenoord als kampioen en FC Groningen als degradant. Krijgen we nog zo’n editie? Wie degraderen, welke trainer is snel gezien en welk pareltje zal in navolging van Xavi Simons voetbalharten stelen? Onze voetbalverslaggevers pakken de ‘glazen schaal’ erbij. Vandaag deel twee met Mikos Gouka.

1. Goed, Feyenoord wordt kampioen, verder nog iets te melden over de titelrace?

Feyenoord lijkt nauwelijks nog op de kampioensploeg van vorig seizoen. Het vertrek van Orkun Kökçü, Oussama Idrissi, Sebastian Szymanski en eerdaags Lutsharel Geertruida zijn enorme aderlatingen. Gernot Trauner is er nog altijd niet bij en Danilo is ook weg. Die was bankzitter, maar wel eentje met tien goals en dertien assists achter zijn naam.

Toch is de algemene tendens bij voetbalminnend Nederland dat Feyenoord meer favoriet is dan PSV en Ajax. Dat heeft alles te maken met trainer Arne Slot die elftallen en individuele spelers in sneltreinvaart naar een hoger niveau kan tillen.

De strijd om de Johan Cruijff Schaal was misschien wel een voordeel voor Slot en co. PSV is er dus ook nog. Het kan weleens een nek-aan-nekrace worden. En als Ajax deze maand zes nieuwe spelers koopt, doen die ook mee.

2. Almere City lijkt een zekere degradant. Dan weet je het wel, hè...

Maar die hebben Alex Pastoor. Die kun je behoorlijk vermoeiend vinden omdat hij zelden een simpel ja of nee antwoord formuleert, maar hij heeft wel iets teweeggebracht bij Almere City. Excelsior krijgt het moeilijk, al dachten we dat vorig seizoen ook. Net als Heracles Almelo. En FC Volendam waar trainer Matthias Kohler jonger is dan spits Robert Mühren.

3. Als ik dit seizoen ergens nieuwsgierig naar ben, dan is het dit:

Said Hamulic. SciSports, gespecialiseerd in datascouting, riep het nog niet lang geleden in deze krant. De in Leiderdorp geboren spits, dát zou een target moeten zijn voor Nederlandse clubs. Via DFK Dainava (Litouwen), Botev Plovdiv (Bulgarije), FK Suduva (Litouwen) en Stal Mielec (Polen) kwam de in ons land onbekende aanvaller deze winter bij Toulouse terecht.

De inmiddels international van Bosnië scoorde overal aan de lopende band, behalve in Frankrijk. Bij Vitesse denken ze goud in handen te hebben. De zelfbewuste 22-jarige spits sluit dat zelf ook zeker niet uit.

4. Sorry, maar deze trainer gaat de kerst niet halen.

Dat zou wat zijn. Hier even alvast aankondigen wie straks zijn baan kwijt is. Daar beginnen we natuurlijk niet aan. Maar dat er weer trainers onder druk komen te staan is onvermijdelijk. Jeroen Rijsdijk bij Sparta zou er één kunnen zijn.

Na een subliem seizoen van de Kasteelclub het roer overnemen van Maurice Steijn terwijl technisch directeur Gerard Nijkamp eerst 248 andere kandidaten heeft gepolst. En hoe zal het Steijn bij zijn vuurdoop in de top vergaan in Amsterdam waar ze op de tribunes ondanks alles toch gewoon rekenen op sprankelende 7-0 thuis tegen RKC.

5. Let op deze nieuwkomer, hij gaat iedereen verrassen:

Zelden zat er de laatste jaren zo’n zelfverzekerde speler achter de tafel bij zijn perspresentatie als Ayase Ueda. De Japanner kostte voor Feyenoord-begrippen een vermogen, maar op zo’n beetje elke vraag zei hij met de borst vooruit dat hij doelpunten wil maken in Rotterdam. En veel ook. De mensen die hem bij Cercle Brugge aan het werk zagen, twijfelen daar niet aan. Ueda kan de nieuwe topscorer van Nederland worden.

En let op Jorrel Hato, 17 jaar pas. Afkomstig van de amateurs van Feyenoord, waar de scouts van de proftak gek genoeg niets bijzonders in hem zagen. Via Sparta op weg om op termijn de leider van Ajax te worden. En misschien wel sneller dan menigeen verwacht.

6. Hou rekening met deze (on)voorspelbare tegenvallers:

We kunnen weleens ongewild verlost worden van dat vreselijke woord coëfficiëntenpolonaise. Wat mag je van Feyenoord, waar de recordaankoop nog altijd geen tien miljoen kost, eigenlijk verwachten in de Champions League? En wat als ook PSV, dat de laatste jaren zo vaak zo simpel sneuvelde in Europa, op het niveau van Barcelona en Manchester City moet acteren? Dat kost punten toch?

En is dit Ajax ook niet gewoon een figurant in de Europa League. En nog een doemscenario: Oranje zet het gekwakkel voort in de kwalificatiereeks voor het EK in Duitsland. Er staat internationaal veel op het spel de komende maanden.

7. Vergeten we niet iets?

AZ natuurlijk. En juist dát vinden ze in Alkmaar zo vervelend. Oké, goed dan. Kijk alleen even de treffer van Ernsest Poku terug in de oefenwedstrijd tegen Bologna. Sam Beukema uitkappen en met links de bal in de bovenhoek. Er is kwaliteit. Ook AZ gaat zijn stuk van de taart weer meepikken komend seizoen. En o ja, het gooien vanaf de tribunes nog. Noa Lang zien scoren vrijdag in de Kuip? Als daar geen netten hadden gehangen was het bekertjes rapen geworden. Wie echt veilig wil zijn voor de straffen van de KNVB of de UEFA, zal netten moeten ophangen. Het is niet anders.

8. De eindstand

1. Feyenoord

2. Ajax

3. PSV

4. AZ

5. FC Utrecht

-----

16. Excelsior

17. FC Volendam

18. Heracles