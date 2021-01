Deal in de maak: Quincy Promes staat voor terugkeer naar Spartak Moskou

Door Johan Inan



Van een deal is nog geen sprake, maar bronnen verzekeren dat door een doorbraak in de onderhandelingen een definitief akkoord een kwestie van tijd is geworden. Ajax en Spartak Moskou zijn in vraag en aanbod de afgelopen dagen namelijk flink naar elkaar toegegroeid.



Dat betekent overigens niet dat de transfer de komende twee dagen afgerond moet worden. Waar de markt in Nederland morgenavond sluit, hebben clubs in Rusland tot eind februari de tijd om hun selecties op peil te brengen. Het doelwit van Spartak is vandaag ook gewoon van de partij als Ajax in Alkmaar de kraker tegen AZ afwerkt.