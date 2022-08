Debutant Siem de Jong kan De Graafschap niet aan punt helpen tegen PEC Zwolle

PEC Zwolle had het in het eerste deel van de wedstrijd lastig tegen De Graafschap, maar kreeg daarna meer controle over het spel. Bij de Superboeren maakte Alexander Büttner zijn debuut. Lang mocht de oud-speler van onder meer Vitesse en Manchester United daar echter niet van genieten, want met een bovenbeenblessure moest hij al vroegtijdig het veld verlaten. Luttele minuten na het uitvallen van Büttner kopte Thomas van den Belt uit een hoekschop PEC op voorsprong.



Na rust kreeg Charli Landu tot twee keer toe de kans om de score te verdubbelen, maar beide keren liet de spits het na. Vooral zijn tweede mogelijkheid was een behoorlijke: oog-in-oog met doelman Hidde Jurjus schoot hij naast. De Graafschap bleef in leven en kreeg meer kansen. Een kwartier voor tijd viel via invaller Charlison Benschop de gelijkmaker. Lang mochten de Doetinchemmers echter niet genieten van de 1-1, want uit een vrije trap kopte Apostolos Vellios van dichtbij tegen het net en zette hij PEC weer op voorsprong.