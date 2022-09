Debutante Fenna Kalma helpt Oranje Leeuwinnen aan zege in eerste wedstrijd Andries Jonker

Bondscoach Andries Jonker is zijn tijd bij de Oranjevrouwen begonnen met een vriendschappelijke overwinning op Schotland: 2-1. Intussen won IJsland vanavond in de WK-kwalificatiegroep, waardoor Oranje dinsdag dat land móét verslaan om directe plaatsing af te dwingen.

Het tijdperk Andries Jonker begon vanavond in Zwolle met ogenschijnlijk niet heel veel veranderingen ten opzichte van de verloren kwartfinale van het EK tegen Frankrijk, wat uiteindelijk de afscheidstournee van Mark Parsons bleek te zijn. Op de flanken koos Jonker voor Jill Roord en Renate Jansen, met de kanttekening dat Lieke Martens nog geblesseerd is en Lineth Beerensteyn en Shanice van de Sanden niet bij de wedstrijdselectie zaten.

Na het EK klaagden kernspeelsters als Daniëlle van de Donk en Jill Roord over de manier van aanvallen van de Oranjevrouwen. Duidelijk is dat Parsons een andere kijk had op aanvallend voetbal dan zij. Dat maakte direct benieuwd naar hoe Jonker het tegen het overigens niet bijster sterke Schotland, de nummer 23 van de FIFA-wereldranglijst, zou neerzetten.

Volledig scherm Fenna Kalma wordt bejubeld na haar winnende treffer. © ANP

Van de Donk speelde als aanvallende middenvelder heel dicht op spits Vivianne Miedema. Die tandem zorgde met name in de eerste helft voor gevaar. Miedema maakte na tien minuten haar 95ste interlanddoelpunt na goed werk van Van de Donk. De kleine middenvelder zelf was een aantal keer uiterst ongelukkig in het strafschopgebied en de afronding.

Achterin kregen de Oranje Leeuwinnen, met Daphne van Domselaar zoals verwacht als eerste keeper na het stoppen van Sari van Veenendaal, nauwelijks wat te doen. Bij de eerste defensieve slordigheid van Dominique Janssen sloeg de Schotse Claire Emslie wel gelijk toe, zo’n twee minuten na het openingsdoelpunt van Miedema.

Schuin oog op IJsland

Intussen werd in kamp Zeist met een schuin oog naar Reykjavik gekeken. IJsland speelde daar in de WK-kwalificatiegroep waarin ook Oranje zit tegen Belarus. Winst, zo was natuurlijk bekend bij Oranje, zou betekenen dat IJsland over de Nederlandse voetbalsters zou wippen in de groep. Komende dinsdag treffen de nummers één en twee van de WK-kwalificatiegroep elkaar in Utrecht in de laatste wedstrijd van de WK-kwalificatie. Daarin wordt bepaald wie zich direct kwalificeert voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland en wie de play-offsroute voorgeschoteld krijgt.

Maar de focus op Reykjavik kon snel worden losgelaten. Voor rust stond het al 2-0; uiteindelijk zou IJsland met maar liefst 6-0 winnen. De opdracht voor de Oranjevrouwen is duidelijk: alleen winst is dinsdag (20.45 uur) genoeg om directe WK-kwalificatie af te dwingen. De oefenwedstrijd tegen Schotland was niets meer dan een opwarmertje voor dat duel, negentig minuten waarin Jonker een impressie van zijn materiaal kon krijgen. Zijn tijd om Oranje naar zijn hand te zetten is kort, wetende dat het dinsdag al om de knikkers gaat.

Speelsters roemen Jonker in zijn eerste week om zijn duidelijkheid, op het veld was er nog geen sprake van een grote koerswijziging. Oranje was weliswaar een stuk beter dan Schotland, creëerde zat kansen waar slordig mee werd omgesprongen, maar speelde bepaald niet verpletterend. Na ruim een uur wisselde Jonker zes keer, om zoveel mogelijk spelers in actie te zien.

En dat loonde. Vlak voor tijd maakte Oranje-debutant Fenna Kalma (22), die Miedema had vervangen, het winnende doelpunt. Juist Kalma, die door Parsons genegeerd werd voor het EK in Engeland. Een welkome opsteker richting komende dinsdag, als het er écht om gaat.

