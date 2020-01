Deense ingooicoach met Ajax in Qatar

Crisis houdt aan Allach per direct weg bij Vitesse; Van Hintum technisch directeur tot einde seizoen

5 januari Mohammed Allach is weg bij Vitesse. De Veldhovenaar heeft als technisch directeur geen toekomst meer bij de club uit Arnhem. Hoofd scouting Marc van Hintum neemt op interim-basis de taken tot het einde van dit seizoen over bij de eredivisionist.