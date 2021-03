Definitieve selectie Jong Oranje voor het EK bekend: wel Gakpo en Teze, maar geen Ihattaren

Mohamed Ihattaren is afgevallen nadat hij wel in de voorselectie zat. De 19-jarige middenvelder zit momenteel in een lastige situatie bij PSV, waar hij bij trainer Roger Schmidt meer speeltijd moet zien af te dwingen. Tegen Feyenoord kwam hij afgelopen zondag helemaal niet in actie, terwijl hij onlangs bij de thuiswedstrijd tegen Ajax uit de selectie werd gezet. Het is daarmee een uitermate teleurstellend seizoen voor hem. Ihattaren zat eerder nog in de voorselectie voor Oranje en wacht nog altijd op zijn debuut voor Nederland.