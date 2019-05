Degradatie leidt niet tot gedwongen ontslagen onder kantoorpersoneel NAC

,,De gevolgen zijn relatief klein, omdat destijds (2015, red.) al een rigoureuze keuze is gemaakt om met een kleiner team te gaan werken”, zegt Eisenga. ,,Na de promotie (2017, red.) is daar weinig in veranderd. We hebben een gezonde financiële huishouding.”

Wel wordt de begroting met miljoenen teruggeschroefd. Dit seizoen werkt de Bredase club met een omzet van circa dertien miljoen euro. De verwachting is dat in de eerste divisie de begroting tussen de acht en negen miljoen euro zal bedragen. Eisenga wilde nog geen bedragen noemen omdat de begroting ter goedkeuring eerst naar de raad van commissarissen, aandeelhouders en de KNVB moet.

Vuur

,,Maar met de begroting die wij voor ogen hebben, moet het mogelijk zijn om meteen terug te keren naar de eredivisie”, zegt Eisenga die samen met technisch directeur Tom Van Den Abbeele flink moet gaan snijden in de uitpuilende selectie. ,,We hebben een spelersgroep nodig die hier graag wil voetballen en voor elkaar door het vuur gaat.” Over de doorlopende contracten kon Eisenga niets zeggen, terwijl de eerste gesprekken met trainer Ruud Brood na het komende weekend zullen plaatsvinden.

Ontegenzeggelijk zal NAC te maken krijgen met minder sponsorinkomsten, minder opbrengsten uit recettes (seizoenskaarten en losse verkoop) en minder tv-gelden. Die drie posten vormen de hoofdmoot van de teruglopende inkomsten. Na de degradatie in 2015 werd de begroting teruggeschroefd van 13.4 naar 8.4 miljoen euro, lagen de sponsorinkomsten rond de vier miljoen euro, werden er ruim 12.000 seizoenkaarten verkocht en lag het spelersbudget in het eerste jaar eerste divisie (2015/2016) op 2.5 miljoen euro. Het is niet gezegd dat de cijfers van toentertijd een-op-een over te nemen zijn voor komend seizoen. Een indicatie is het wel.