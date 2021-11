Dennis Hulshoff: van de rechterflank naar de brandhaard in Deventer

Soms denkt Dennis Hulshoff (51) nog weleens aan zijn tijd als voetballer. Dan ziet hij zich weer over de rechterflank van Go Ahead Eagles razen. Prompt doemen dan beelden op van FC Twente - PSV uit 2001, waarin hij namens de Tukkers een van de trefzekere penaltynemers was in de gewonnen bekerfinale. Een enkele maal is het tijdens dat soort mijmeringen net alsof hij de mat van József Kiprich, de Feyenoord-spits met wie hij vaak stevige duels uitvocht, weer in zijn gezicht voelt kriebelen. Het waren, met de kennis van nu, luxe tijden voor de Deventenaar. ,,Mijn conditie is er flink op vooruit gegaan sinds ik gestopt ben als prof”, zegt hij. ,,Ik loop vaak vijftien kilometer op een dag. Dat heb ik als voetballer nooit gehaald.”