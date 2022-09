Dennis te Kloese bepaalt doelstelling na hectische weken bij Feyenoord ‘Dezelfde als vorig seizoen’

Door Mikos Gouka



Dennis te Kloese is naar eigen zeggen blij dat de transferperiode erop zit. De algemeen directeur zag het leeuwendeel van de ploeg die vorig seizoen de finale van de Conference League bereikte vertrekken en moest na het afhaken van Frank Arnesen als technisch directeur bijspringen om de selectie weer op niveau te brengen.

,,Dat is denk ik gelukt’', zegt Te Kloese. ,,Maar we moeten Arne Slot en de spelers nu ook de ruimte geven om het team te ontwikkelen. De manier van spelen vergt veel, er zijn veel jongens uit het buitenland aangetrokken. Die hebben gewoon tijd nodig. We zijn heel erg enthousiast over de potentie van de spelersgroep, maar we realiseren ons wel dat de puzzel in elkaar moet gaan vallen. Daar geven we de technische staf de tijd en de ruimte voor.”

Quote Vooropge­steld: ik had liever niemand laten gaan Dennis te Kloese

Te Kloese zegt net als Slot dat het winkelen in de eredivisie min of meer onmogelijk was. Na Quinten Timber zette de club vol in om Ramiz Zerrouki weg te halen bij FC Twente, maar de Algerijn was in de ogen van Feyenoord niet te betalen. ,,En dan kijk je met de scouting over de grens. We hebben nu spelers gehaald die echt heel intensief zijn gescout. Sommige spelers zelfs jarenlang. Als ik naar deze selectie kijk denk ik dat de doelstelling dezelfde zal zijn als vorig seizoen. We moeten een ticket voor Europees voetbal veiligstellen, we willen aantrekkelijk voetbal blijven spelen en op die manier de marktwaarde van de spelers verhogen. En uiteraard moet Feyenoord zo lang mogelijk meedoen om de prijzen.”

Clubs uit de Premier League

Dat clubs uit de Premier League kwamen winkelen in Rotterdam, maakt Feyenoord blij. ,,Vooropgesteld: ik had liever niemand laten gaan’', zegt Te Kloese. ,,Er stonden heel veel spelers van ons in de belangstelling van clubs. Ook jongens die hier nog zijn. Het is simpel: je kijkt of verkopen of houden het beste is voor de club. Maar ook voor de speler. Neem Tyrell Malacia die hier als jong ventje kwam binnen wandelen en nu naar Manchester United is vertrokken. Daar moet je als Feyenoord altijd voor open staan, vind ik. En trots op zijn. En er staat ook een behoorlijke transfersom tegenover.”

Frank Arnesen

Te Kloese vergeet niet Frank Arnesen te noemen als een van de architecten van het mooie afgelopen seizoen. Toch staat de Deen op het punt om volledig te verdwijnen bij de club. Te Kloese wil er niet veel over kwijt. ,,De gesprekken lopen en dat is iets tussen Frank en ons”, zegt Te Kloese.

,,Maar onze relatie is goed, we hebben gewoon een open communicatie. Daar ga ik niet over naar buiten treden op dit moment. Of er een kans is dat hij verder gaat? We kijken nu wat het beste is voor beide partijen. Maar ik ben nu niet op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Of ik nog een window zou kunnen doen in de winter? Dat zien we wel in de winter, we gaan eerst bijkomen van deze periode. Kijken wat er goed is gegaan, maar ook wat beter kan en moet. Arnesen speelde daarin zeker een rol. De scouting is volledig door hem neergezet.’’