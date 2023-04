Denzel Dumfries wil terugkeren op oude nest: ‘Sparta is voor mij als thuiskomen’

KKD speelronde 32 PEC Zwolle verliest in Eindhoven en moet promotie­feest uitstellen, ADO laat dure punten liggen

Koploper PEC Zwolle heeft in de Keuken Kampioen Divisie in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven de zesde nederlaag van het seizoen geleden: 4-2. Door de nederlaag en de zege van concurrent Almere City moet PEC het promotiefeest nog even uitstellen. Almere City was op eigen veld met 2-1 te sterk voor Jong AZ.