Depay doet oproep aan Macron: ‘Laat mij alsjeblieft voor Oranje spelen volgende week’

Frankrijk staat niet toe dat internationals die daar in de professionele competities spelen de komende periode in een land buiten de Europese Unie voetballen. De KNVB is hierover in overleg met de Franse autoriteiten. De restricties hebben ook gevolgen voor Jong Oranje. Sven Botman (Lille) en Mitchel Bakker (PSG) spelen ook in de Ligue 1.

Vooralsnog is dat problematisch omdat veel clubs spelers niet willen afstaan. Vanwege corona zouden ze bij terugkeer eerst een tijd in quarantaine moeten. De Senegalese voetbalbond spreekt van ‘discriminerend gedrag’. Het land wordt zwaar getroffen door het Franse initiatief. Van de 26 spelers die coach Aliou Cissé heeft geselecteerd voetballen er 12 in Frankrijk.



,,We willen natuurlijk dat de wedstrijden doorgaan en dan ook nog eens met de beste spelers”, zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino. ,,Maar ik onderken dat het met name in Europa lastig gaat worden. We hopen dat regeringen onder voorwaarden bereid zijn hun beleid enigszins aan te passen. Daarover gaan nu de gesprekken. We vragen van iedereen solidariteit en begrip.”