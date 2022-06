Derby der Lage Landen telt exact 500 goals: dit is de belangrijkste, de mooiste en de lelijkste

Jurriën Timber in dubio over blijven of vertrekken: ‘Mijn gevoel zal de doorslag geven’

Jurriën Timber is nog niet uitgeleerd bij Ajax. „Natuurlijk kan ik me daar nog verder ontwikkelen”, zegt de 20-jarige verdediger die in de belangstelling staat van Manchester United. “Dat weet ik 100 procent zeker. Ik heb niet het gevoel dat ik klaar ben bij de club.”

