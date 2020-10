Derby Feyenoord - Sparta op losse schroeven: ‘Ik hou mijn hart vast’

coronaHet is nog maar zeer de vraag of de Rotterdamse derby Feyenoord-Sparta zondagmiddag doorgaat. Drie spelers van de Spangenaren zijn positief getest op het coronavirus. De vrees op Het Kasteel bestaat dat meerdere spelers zullen volgen. Technisch directeur Henk van Stee: ,,Of we zondag kunnen voetballen? Dat bepaalt de GGD.”

Het doorgaan van Feyenoord – Sparta staat op losse schroeven. Die conclusie is gerechtvaardigd nu de Spangenaren tamelijk fors getroffen zijn door het coronavirus. Uit de gisteren afgenomen test bleek vandaag dat drie spelers het virus onder de leden hebben. ,,Ik hou mijn hart vast voor vrijdag, wanneer onze medewerkers opnieuw getest worden”, stelt technisch directeur Henk van Stee vanaf Het Kasteel. ,,We moeten er rekening mee houden dat het niet bij deze drie medewerkers blijft.”

Lees ook Drie coronabesmettingen bij Sparta in aanloop naar derby met Feyenoord

Volledig scherm Henk van Stee. © foto: Carla Vos

Vanwege de interlandbreak en de daarbij horende vrije dagen voor spelers, was gistermorgen een extra testronde ingepland voor werknemers van Sparta. De drie spelers die positief testten zijn vandaag onmiddellijk in quarantaine gegaan. ,,Maar diegenen hebben gisteren nog wel vrijwel de gehele dag op de club rondgelopen na de test van ’s ochtends”, zegt Van Stee. ,,Het zou dus zomaar kunnen dat later deze week blijkt dat meerdere werknemers van ons het virus onder de leden hebben.”

Wanneer de positief geteste spelers geen klachten ondervinden worden ze 72 uur na hun test opnieuw getest. Mochten ze dan negatief testen, kunnen ze in theorie zondag spelen namens Sparta tegen Feyenoord. Ook al hebben ze in dat geval nauwelijks kunnen trainen. Mochten de spelers wél lichamelijke klachten ondervinden, dan blijven ze zeven dagen in thuisisolatie en zijn ze er hoe dan ook niet bij in De Kuip.

Quote Mocht vrijdag blijken dat meerdere werknemers positief testen, dan bestaat de kans dat iedereen bij Sparta in quarantai­ne moet. Henk van Stee

Vaststaat dat het zeer twijfelachtig is of het duel Feyenoord-Sparta, dat zondagmiddag om 12.15 uur op de kalender staat, daadwerkelijk gespeeld gaat worden. Van Stee: ,,We kunnen niets anders dan afwachten. Als voetbalclub wil je niets liever dan voetballen. Dat wil Sparta dus ook. Maar uiteindelijk beslist niet Sparta, maar de GGD of we aan de aftrap kunnen staan in De Kuip. Mocht vrijdag blijken dat meerdere werknemers positief testen, dan bestaat de kans dat iedereen in quarantaine moet.”

Het besef dat deze voetbalcompetitie gepaard zal blijven gaan met coronabesmettingen, is al een poosje doorgedrongen in de voetbalwereld. Ook op Het Kasteel en zeker ook bij Van Stee. Een adequate oplossing aandragen voor het wereldwijde probleem kan laatstgenoemde uiteraard niet. Wel heeft hij -op persoonlijke titel- een suggestie.

,,Ik snap dat het waarschijnlijk niet mogelijk is, maar eigenlijk zou je het land vanaf nu gewoon drie weken compleet op slot moeten gooien en iedereen moeten verplichten om binnen te blijven. Dan ben je van een hoop zorgen verlost. Want dat corona deze competitie een spelbreker zal blijven, is voor iedereen helder. Al staan de problemen die wij nu ondervinden uiteraard in geen verhouding tot de zorgen van de écht zieke mensen en de ondernemers die failliet dreigen te gaan.”