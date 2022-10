Derde bekerfiasco deze eeuw maakt Vitesse mikpunt van spot, Phillip Cocu verwacht antwoord van spelers

September 2017. Vitesse is zojuist uitgeschakeld in de beker. Door Swift. Een recreantenteam uit Amsterdam. Keeper Remko Pasveer heeft in de strafschoppenserie niets gestopt. Hij is niet eens in de buurt van de bal geweest.



Henk Fraser is er niet. De trainer zit met griep thuis. De spelersbus heeft de hele avond rondjes gereden in Zuid. Met het opschrift ‘Vitesse: bekerwinnaar 2017’. Van paraderen is geen sprake. De chauffeur kan in de grote stad doodgewoon geen parkeerplek vinden.



De afgang is compleet.