Derde periodetitel mijlenver weg voor ADO en Dick Advocaat na kansloze nederlaag tegen Heracles

De derde periodetitel leek voor ADO Den Haag recent nog zo dichtbij, maar na de kansloze nederlaag tegen Heracles Almelo (0-3) is die plots mijlenver weg. De ploeg van Dick Advocaat moet hopen op een wonder om het Bronzen Schild alsnog in handen te krijgen.

‘Death before dishonor’, stond er in grote letters. Op de Aad Mansveld tribune liet men er met een creatief spandoek vooraf geen misverstand over bestaan. ADO moest in de ‘wedstrijd van het jaar’ in ieder geval strijdend ten onder gaan. En strijd leverde de ploeg ook wel. Maar de Haagse club kwam tegen Heracles geen enkel moment in de buurt van wat het zo hard nodig had: een zege.

Het is een pijnlijke constatering na een wedstrijd waarvoor bij ADO de voorbije week nog alles moest wijken. Voor deze ‘eerste van twee finales’, zoals het bij de Haagse club door vrijwel iedereen werd beleefd, werd immers een kwartfinale in het bekertoernooi tegen PSV vergooid. Dick Advocaat koos ervoor een groot deel van zijn A-team op de bank te laten, zodat zijn beste spelers topfit aan het duel met Heracles konden beginnen.

Volledig scherm Dick Advocaat ziet het misgaan tegen Heracles. © Pro Shots / Toon Dompeling

Een o zo belangrijk duel, dat gewonnen moest worden omdat Almere City inmiddels boven de Haagse ploeg in de periodestand staat. ADO had zichzelf met een zege op pole position kunnen brengen om de derde periodetitel te pakken. De ploeg had het dan vrijdag op bezoek bij TOP Oss kunnen afmaken en daarmee alle play-offzorgen weg kunnen nemen. Alleen zat een zege er tegen de Almeloërs geen moment in.

Vanaf de eerste minuut was de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie veel sterker dan ADO, dat strijd leverde maar tegen de slim voetballende ploeg uit Overijssel overal op het veld te kort kwam. Het leidde in de elfde minuut al tot de openingsgoal van Nikolai Laursen, die raakt knikte uit een vrije trap. ADO kreeg ook daarna geen grip op de behendige Heracles-spelers. Na een blunder van Sonny Stevens kon Justin Hoogma op slag van rust de terecht 0-2 binnentikken.

Volledig scherm Feest bij Heracles na de 0-2 van Hoogma. © Pro Shots / Toon Dompeling

En ook na rust was ADO, dat op een on-Advocaatse manier werd overlopen, op een aantal plaagstootjes na kansloos. Keer-op-keer mochten de vogelvrije Heracles-aanvallers door de Haagse defensie snijden, wat na vele gemiste Overijsselse kansen in de 83ste minuut nog tot de 0-3 van Ismail Azzaoui leidde. Voor de groen-gele formatie zat er weinig meer in, waardoor ADO voor de tweede keer onder Advocaat een competitienederlaag leed.

Eentje die komt op een uiterst vervelend moment, nu de Haagse ploeg deze ‘finale’ had moeten winnen. Maar de harde werkelijkheid is dat dit ADO tegen een geslepen ploeg als Heracles flink tekort kwam. En dat ADO nog spannende weken wacht waarin via de competitie - of wellicht via de vierde periodetitel - een plek in de play-offs moet worden veiliggesteld.

Want de derde periodetitel lijkt ADO, dat moet hopen op moeilijk voorstelbaar puntenverlies van Almere City tegen Jong FC Utrecht, toch wel te moeten vergeten.

