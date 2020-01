Derk Boerrigter: nooit international, maar nu wel oud-international

Roda JC verlaagt drankprij­zen in stadion

15:23 Roda JC heeft de fans kenbaar gemaakt dat de drank in het eigen Parkstad Limburg Stadion in 2020 goedkoper is dan in 2019. De prijs gaat weliswaar van 2,30 euro naar 2,50 euro, maar door de grotere inhoud van de drankbekers zijn de fans beter af, zo meldt de eerstedivisionist.