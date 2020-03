Deze eredivisierecords hangen tussen wal en schip

Door de coronacrisis is de eredivisie voorlopig tot stilstand gekomen en weet niemand of die dit seizoen nog wordt hervat. Daarmee verdwijnen mogelijk ook de nodige (persoonlijke) records als sneeuw voor de zon. We zetten er enkele van Ajax, AZ, Feyenoord en PSV op een rij.

Ajax

• Voor het vóór de coronacrisis weinig soepel draaiende koploper Ajax lag er een diepterecord in het verschiet. Zo verloor Ajax de laatste thuiswedstrijd in eigen huis met 2-0 van AZ. Komt er nog een vervolg aan de eredivisie dan kan de club zomaar een record uit 1913 evenaren. Toen verloor het in de Westelijke Eerste Klasse voor het laatst twee keer in eigen huis zonder te scoren.

Volledig scherm Dusan Tadic. © BSR Agency

• Klaas Jan Huntelaar had dit seizoen een eredivisierecord kunnen breken. Hij scoorde al 8 keer als invaller. Alleen Erik Meijer (PSV) en Georgios Samaras (Heerenveen) haalden dat aantal ook ooit.



• Dusan Tadic had de Ajacied kunnen worden met de meeste assists in 1 seizoen in 10 jaar tijd. Dan zou er nog vier keer moeten verzorgen. Hij staat nu op 14, Luis Suárez en Christian Eriksen hadden er ooit 17 achter hun naam.

AZ

• Kampioenskandidaat AZ verpulverde al het ene na het andere record dit seizoen, maar kan bij een abrupte beëindiging van het seizoen verschillende records in rook op zien gaan. Zo kan Marco Bizot na Sergio Romero de tweede doelman van de club worden met minimaal 18 clean sheets achter de naam. Hij staat nu op 17 en zou ook nog kans hebben om het eredivisierecord van Heinz Stuy (Ajax) en Piet Schrijvers (FC Twente) te breken. FC Twente en PSV hebben het clubrecord van 23 clean sheets in handen. Ook dat record zou voor AZ in het verschiet liggen.

Volledig scherm Marco Bizot. © BSR Agency

• Aanvoerder Teun Koopmeiners benutte dit seizoen al 9 strafschoppen. Hij kan het record van Ray Clarke (12 benutte strafschoppen voor Ajax) eventueel verbreken.

Feyenoord

Volledig scherm Dick Advocaat. © BSR Agency • Dick Advocaat was met Feyenoord bezig aan een historische goede reeks. Voor hem en de club liggen nog verschillende records in het verschiet. Zo kan de club voor het eerst sinds 2016 minimaal 15 eredivisieduels op rij ongeslagen blijven. Advocaat heeft bovendien zijn grote voorbeeld Ernst Happel al enige tijd in het vizier. Alleen Ben Peeters en Ernst Happel bleven langer ongeslagen dan ‘ De Kleine Generaal’. Peeters (19 ongeslagen duels tegenover de 14 van Advocaat) was dit seizoen nog te pakken geweest. Om Happel nog te achterhalen (31) is contractverlenging bij Feyenoord nodig.

• Steven Berghuis was dit seizoen op weg zijn meest productieve eredivisieseizoen te evenaren. Hij heeft nu 15 keer gescoord. In 2017/2018 vond hij nog 18 keer het net. Op Feyenoords eeuwige ranglijst heeft hij nu Lex Schoenmaker in het vizier. Nog drie treffers en Berghuis evenaart het aantal van Schoenmakers (68 doelpunten in alle competities).

PSV

• Met een beetje (heel veel) doeltreffendheid had PSV de totale eredivisiedoelpuntenteller nog op het fraaie aantal van 5000 kunnen brengen. Dan had het wel nog 34 doelpunten moeten maken.



• Denzel Dumfries is in de running om de meest scorende eredivisie-verdediger van de eeuw te worden. Hij staat nu op zes treffers. Jan Vertonghen scoorde voor Ajax in 2011/2012 acht keer.