Deze oud-topvoetballers gingen Royston Drenthe voor als acteur

Pelé

Volgens velen – vooral in Brazilië – de beste voetballer ooit. Dat geldt niet voor zijn prestaties op het witte doek. Na te hebben gespeeld in wat Braziliaanse tv-series kwam de drievoudig wereldkampioen toch in enkele speelfilms terecht. Waaronder oorlogsfilm Escape to Victory, waarin hij met Sylvester Stallone en Michael Caine de hoofdrol had. Voetballiefhebbers zal het echter vooral opvallen dat er naast Pelé nog meer voetbaltalent in de cast zit met onder anderen Bobby Moore, Osvaldo Ardiles en oud-Ajacied Co Prins.

Vinnie Jones

Berucht als voetballer. Denk aan de keer dat hij Paul Gascoigne bij de ballen greep. In het veld was Jones al een bad guy, een rol die hij moeiteloos voortzette op het witte doek. Niet onsuccesvol als voetballer, pas wereldwijd bekend als acteur. Zo speelde de Engelsman in heel wat grote films de slechterik of anti-held. Neem zijn rol als Juggernaut in X-Men: The Last Stand uit 2006. Als hoofdrolspeler schittert Jones ook in Mean Machine, een actiefilm over een potje voetbal tussen gevangenen en bewaarders.

Volledig scherm Vinnie Jones. © EPA

Frank Leboeuf

Een andere oud-wereldkampioen die na zijn voetballoopbaan in films speelde. De Fransman had al speler van Chelsea al een rolletje in de oorlogsfilm Taking Sides. Vertrok na zijn loopbaan naar Los Angeles om te leren acteren. Voetbalde ondertussen daar bij Hollywood United, onder anderen met Vinnie Jones. Toch ging het de oud-topverdediger vooral om de films. Was later ook te zien in producties als Allies en The Theory of Everything.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Frank Leboeuf in 1998 met de wereldbeker. © epa

Eric Cantona

Een andere bekendheid van de Britse velden: de Fransman Eric Cantona. Een buitenbeentje, die in 1997 al op 31-jarige leeftijd stopte. ‘The King’ zette vroeg in op een tweede carrière: na die van topvoetballer bij vooral Manchester United als filmster. Speelt grandioos zichzelf in Looking for Eric, maar had vooral rollen in verschillende Franse films.

Zinédane Zidane