Deze vaders en zoons gingen Enzo en Tim Cornelisse voor

Top-5Enzo Cornelisse (17) maakte gisteren zijn basisdebuut voor Vitesse. De zoon van oud-Vitessenaar Tim Cornelisse (388 wedstrijden in de eredivisie) is de 79ste zoon van in de Nederlandse competitie. Wij pikten er vijf leuke vader/zoon verhalen uit.

1. Danny en Daley Blind

Danny en Daley Blind zijn de vader en zoon die bij elkaar de meeste wedstrijden hebben gespeeld in de eredivisie. Danny voetbalde voor Sparta en Ajax, Daley voor Ajax en FC Groningen. Bij elkaar speelden ze liefst 593 wedstrijden. Dit aantal loopt nog op. Daley heeft bij de Amsterdammers nog een contract tot de zomer van 2022. Dit jaar speelt Ajax nog zeven duels, de zeshonderdste wedstrijd van het duo kan dus dit jaar nog afgewerkt worden. De verdedigers scoorden samen 38 keer.

Danny Blind is ook coach geweest van zoon Daley. Tussen 2015 en 2017 was Danny bondscoach van het Nederlands elftal, met Daley Blind in de selectie.

Wedstrijden bij elkaar: 593

Goals bij elkaar: 38

Volledig scherm Bondscoach en vader Danny Blind vertelt zoon Daley Blind in 2017 wat er anders moet in de WK-kwalificatie wedstrijd tegen Bulgarije. © ANP

2. Nebojsa en Nemanja Gudelj

De Servisch-Bosnische familie Gudelj speelde in de eredivisie. Vader Nebojsa voetbalde tussen 1997 en en 2006 voor NAC Breda en Sparta. De linksback kwam tot 246 wedstrijden. Nebojsa gaf zijn kwaliteiten door aan zijn zoon Nemanja. De creatieve middenvelder speelde 180 wedstrijden voor NAC Breda, AZ en Ajax. Vanaf 2019 staat hij onder contract bij het Spaanse Sevilla, waar hij ploeggenoot is van Luuk de Jong en Karim Rekik.

Nebojsa is ook trainer geweest van zijn zoon. In dienst van NAC gaf Nebojsa leiding aan het team van Nemanja dat dertiende eindigde in de eredivisie.

Wedstrijden: 426

Goals: 35

Volledig scherm Nebosja Gudelj was in 2012 een jaar trainer van zoon Nemanja bij NAC Breda. © roy lazet

3. Frank en Steven Berghuis

Steven Berghuis, smaakmaker van Feyenoord, heeft ook een vader die bekend is in de eredivisie. Frank speelde in zijn carrière voor vijf verschillende clubs: PSV, VVV, PEC Zwolle, FC Volendam en SC Cambuur. De linksbuiten scoorde 40 keer in 164 wedstrijden. Steven voetbalde naast Feyenoord voor FC Twente, VVV en AZ. Hij speelde 223 wedstrijden en maakte 83 doelpunten. Zowel vader als zoon kwamen voor het Nederlands elftal uit. Vader ‘Pico’ Berghuis speelde één interland, zoon Steven staat op 21 wedstrijden.

Wedstrijden: 384

Goals: 123

Volledig scherm Steven en Frank Berghuis (2007) speelden in hun carrière beide als buitenspeler voor VVV. © sacha wunderink

4. Patrick en Justin Kluivert

Aanvallers Patrick en Justin Kluivert schitterden allebei op jonge leeftijd kort in het Ajax-shirt. Vader Patrick maakte de enige goal in de Champions League-finale van 1995 tegen AC Milan. Op 21-jarige leeftijd vertrok de spits naar AC Milan. Patrick speelde op zijn dertigste nog een seizoen voor PSV en kwam uiteindelijk tot 86 interlands voor Oranje. Zoon Justin maakte eveneens op jonge leeftijd indruk bij Ajax. Hij debuteerde op 17-jarige leeftijd in het eerste en speelde 44 wedstrijden. Justin staat onder contract bij AS Roma, maar voetbalt nu op huurbasis bij het Duitse RB Leipzig.

Patrick heeft zijn talent op al zijn zonen overgedragen. Ruben Kluivert (19) speelt bij Jong FC-Utrecht, Shane Kluivert (13) bij de jeugd van FC Barcelona, oudste zoon Quincy Kluivert (23) haalde het tot Jong Vitesse.

Wedstrijden: 130

Goals: 54

5. Martin, Erwin en Ronald Koeman

De familie Koeman is een bijzonder verhaal. Vader Martin speelde 76 wedstrijden in de eredivisie voor FC Groningen, maar had niet één maar twee zonen die zijn talent erfden. Erwin en Ronald speelden beiden ook nog meer wedstrijden; 263 en 264 wedstrijden in de Nederlandse competitie. Erwin voetbalde voor FC Groningen en PSV, broertje Ronald voor FC Groningen, Ajax, PSV en Feyenoord. Na hun carrière als speler gingen de zonen ook door als coach. Ronald Koeman nam zijn broer Erwin mee als assistent naar Southampton en Everton.

Zoon van Ronald Koeman is keeper Ronald Koeman jr. Hij speelt bij Top Oss in de Keuken Kampioen Divisie en kan de familie wellicht nog aan wat wedstrijden helpen.

Wedstrijden: 603

Goals: 139

Volledig scherm Ronald en Martin en Erwin Koeman (2012) © Jacqueline de Haas