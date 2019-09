Deze vijf Argentijnen gingen Senesi voor bij Feyenoord

Julio Ricardo Cruz

Van de vijf eerdere Argentijnen in de Kuip was Cruz de meest begenadigde, al scoorde de 1,90 meter lange spits tussen 1997 en 2000 minder dan je gezien zijn kwaliteiten had mogen verwachten. Dat de spits nog altijd een legende is in Rotterdam, dankt hij vooral aan een paar historische Champions League-avondjes waarop hij het legioen in extase bracht. Juventus (2-0) en Olympique Marseille (3-0) werden dankzij Cruz, die in beide duels twee keer scoorde, verslagen. ‘El Jardinero’ (de tuinman) werd met Feyenoord kampioen in 1999 en won in Rotterdam de Super Cup. Na 110 wedstrijden en 51 goals vertrok hij in 2000 naar Bologna. Cruz verdiende daar een transfer naar het grote Internazionale.

Volledig scherm Julio Cruz in 1999 in actie tegen Olympique Marseille.

Pablo Sanchez

Aanvallende middenvelder Pablo ‘Vitamina’ Sánchez was in zijn eerste seizoen (1996/1997), waarin hij met 16 goals clubtopscorer werd, een meer dan welkome versterking. Bij dat aantal zou hij daarna echter nooit meer in de buurt komen. Sánchez kwam in 66 officiële wedstrijden voor Feyenoord in totaal tot 22 doelpunten. In zijn derde contractjaar verhuurden de Rotterdammers hem aan het Spaanse Deportivo Alavés. In de zomer van 1999 vertrok hij naar Harelbeke in België nadat zijn contract bij Feyenoord was ontbonden.

Volledig scherm Pablo Sanchez op weg naar een goal tegen Fortuna Sittard in 1998. © ANP

Patricio Graff

Graff kwam in 1996 samen met Sanchez over van Rosario Central. Graff was een bruikbare linksback die in totaal vier seizoenen onder contract stond bij Feyenoord. Hij speelde 56 wedstrijden, waarin hij één keer scoorde. Zijn laatste jaar speelde hij overigens op huurbasis voor FC Den Bosch. Graff verkaste vervolgens naar Spanje, waar hij nog uitkwam voor Sporting de Gijón, Numancia, Rayo Vallecano en Hercules Alicante.

Volledig scherm Patricio Graff. © Rotterdams Dagblad

Tati Montoya

Ook Eduardo Bustos Montoya, beter bekend als ‘Tati’, werd begin 1997 van Rosario Central naar Rotterdam gehaald. De kleine spits was één van de vele exoten in de ploeg van Arie Haan. Montaya kwam binnen met hoge verwachtingen, maar werd een klassieke miskoop. In twaalf wedstrijden voor Feyenoord maakte hij één doelpunt. Dat was thuis tegen RKC, dat met 5-0 werd geklopt. Na een half jaar Rotterdam vertrok Montoya weer naar Mexico.

Volledig scherm Tati Montoya. © ANP

Mariano Bombarda

De laatste ‘Argentijn’ in de Kuip werd geboren in Spanje en groeide op in Assen. Wereldburger Bombarda, zoon van een Argentijnse vader en Italiaans moeder, maakte als makkelijk scorende spits furore bij FC Groningen en Willem II. Hij was eigenlijk al gestopt toen Feyenoord hem in 2002 als pinchhitter haalde. In die rol was hij in twee seizoenen (27 duels) goed voor vijf goals.