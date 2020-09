Deze zeven nieuwkomers kunnen uitgroeien tot revelaties

keuken kampioen divisie Davids ziet Telstar winnen bij FC Eindhoven

5 september Met Edgar Davids voor het eerst als assistent op de bank naast hoofdtrainer Andries Jonker heeft Telstar in de Keuken Kampioen Divisie een overwinning geboekt bij FC Eindhoven. De Noord-Hollandse club gaf in de eerste minuten na rust een voorsprong uit handen, maar trok de wedstrijd in het laatste half uur alsnog naar zich toe via twee doelpunten van Shayne Pattynama: 2-3.