Dick Advocaat getergd en verbaasd over getreuzel bij ADO: ‘Ik vind het een slechte zaak’

Uiteraard ging het bij ADO Den Haag voorafgaand aan de wedstrijd tegen De Graafschap over het voetballende aspect. Opvallender was echter dat trainer Dick Advocaat zijn verbazing over de gang van zaken bij de Haagse club niet onder stoelen of banken schoof.

,,Het is geen ADO meer. Mensen van buitenaf gaan bepalen wat er gebeurt. Ik vind dat een slechte zaak”, vertelde Dick Advocaat. De Haagse trainer oogde getergd en verbaasd over hoe het er op dit moment bij zijn club aan toe gaat. Er is door de treuzelende eigenaar Bolt nog altijd geen knoop doorgehakt wat betreft de nieuwe algemeen directeur, technisch directeur en hoofdtrainer voor volgend seizoen. Daarnaast is er nog geen duidelijkheid over de spelerscontracten.

Quote Of ik erbij betrokken word? Nee, ze willen het allemaal zelf doen. Of het niet frustre­rend is? Nee, daar heb ik me al bij neergelegd Dick Advocaat

Deze week werd wel duidelijk dat ADO en Bolt in mei nieuws verwachten over de positie van algemeen directeur. ,,Maar als het eerder was geregeld, had je nu bezig kunnen zijn met volgend seizoen. Ze kunnen wel zeggen: we gaan het in alle rust doen, maar spelers en trainers willen ook dingen weten”, zei Advocaat. ,,Het gaat op vorig jaar lijken, toen alles op het laatste moment gebeurde. Of ik erbij betrokken word? Nee, ze willen het allemaal zelf doen, dat is prima. Of het niet frustrerend is? Nee, daar heb ik me al bij neergelegd.”

Voormalig Chelsea-scout Waar voetbaladviseur Ignacio Beristain vanuit eigenaar Bolt lang de belangrijkste man was om de boel bij ADO Den Haag te runnen, valt achter de duinen nu steeds vaker de naam van Engelsman Scott McLachlan (53). Wie is deze voormalig hoofdscout van Chelsea?

Goedkoop excuus

Naast die duidelijke mening van Advocaat, ging het over het spel van zijn team. De trainer ging nog even in op de nederlaag tegen Almere City (2-3), die volgens Mario Bilate en Boy Kemper mede tot stand kwam doordat ADO na een tactische omzetting van de bezoekers niet wist wat te doen. ,,Ik vind dat een goedkoop excuus. Er is niks omgezet bij Almere City. We verliezen deze wedstrijd door persoonlijke fouten. Spelers moeten leren naar zichzelf te kijken en hoe ze goals weggeven.”

Tegen De Graafschap moet het anders voor ADO, dat zes punten achter staat op een play-offplek en moet winnen om de toch al geringe kans op de nacompetitie levend te houden. ,,Ik liep maandag door de kantine en zag meerdere jongens op hun telefoon kijken om uit te pluizen wat er nog mogelijk is. Het leeft dus wel. Maar als we verliezen is het klaar, dat is duidelijk.”

Finn van Breemen keert terug Bij ADO ontbreken tegen De Graafschap Xander Severina, Tyrese Asante en Silvinho Esajas. Finn van Breemen start voor het eerst sinds 26 februari in de basis van ADO, dat ook Ricardo Kishna weer terug heeft.

