Dick Advocaat in kwartfinale tegenover Ruud van Nistelrooij: ‘Niet verwacht dat hij trainer zou worden’

Dick Advocaat neemt het donderdagavond met ADO Den Haag in de kwartfinale van de KNVB-beker op tegen zijn voormalige club PSV, waar hij oude bekende Ruud van Nistelrooij tegenkomt. ,,Ik had niet verwacht dat hij trainer zou worden.”

Dick Advocaat keert donderdagavond terug bij de club waar hij tussen 1994 en 1998 en in het seizoen 2012-2013 werkzaam was. ,,Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat ik ooit als trainer terug zou keren bij PSV. Het is een heel warme club”, zei de Hagenaar over de Eindhovense club waarmee hij in 1996 de KNVB-beker won.

Om dat kunstje met ADO te herhalen moet Advocaat eerst afrekenen met PSV, maar te ver op de zaken loopt de trainer niet vooruit. Sterker nog, de hij tempert de verwachtingen behoorlijk. ,,Nou, dat zal wel lastig worden. We hebben met ADO vijf wedstrijden in vijftien dagen, dat is ontzettend veel. En dus kijk ik ook naar onze belangen en die liggen meer bij de competitie dan bij de beker. Ik kan daarin niet te veel risico nemen”, maakte Advocaat op het persmoment voorafgaand aan het bekertreffen duidelijk.

Daarmee doelt de 75-jarige oefenmeester op de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie, waarvoor de Haagse club met nog twee wedstrijden te gaan over de beste papieren beschikt. Maandagavond wacht nummer 2 Heracles Almelo, gevolgd door een uitwedstrijd bij TOP Oss. ,,Maar we hebben een grote selectie en een aantal andere spelers moeten opstaan en het laten zien.”

Dick Advocaat en Ruud van Nistelrooij samen op het trainingsveld tijdens het EK van 2004 in Portugal.

Ruud van Nistelrooij

Advocaat treft in Eindhoven Ruud van Nistelrooij, die hij als speler bij Oranje onder zijn hoede had, maar inmiddels een collega van hem is. ,,Ik had niet verwacht dat hij ooit trainer zou worden. Het trainersvak is toch iets waarmee je acht dagen per week bezig bent, het laat je niet los. Hij heeft een prachtige carrière als voetballer gehad en heeft het financieel niet nodig, maar hij is dan toch zo bezeten om met de jeugd aan de slag te gaan. En als je dan de kans krijgt om trainer van het eerste elftal te worden, moet je wel heel stevig in je schoenen staan om nee te zeggen”, zei Advocaat over de trainer van PSV.

,,Als hij het als trainer net zo goed gaat doen als speler, dan heeft hij een geweldige periode voor zich. Ik vind het heel verstandig hoe hij met spelers omgaat.” Daarbij haalde de ADO-trainer het voorbeeld van rechtsbuiten Johan Bakayoko aan. ,,Die beschikt over veel kwaliteit, heel veel van alles. En Ruud is niet een trainer die dan gelijk gaat zeggen wat zo’n speler meer en minder moet doen. Hij laat hem voetballen en laat hem in zijn vrijheid. Dat je dat als beginnend trainer al begrijpt, is heel belangrijk.”

