Dick Advocaat na ADO Den Haag écht klaar als coach? ‘Ik zie wel gebeuren dat hij weer vol schiet’

Dick Advocaat sinds vandaag niet langer oudste trainer van Europa, al scheelt het maar anderhalve maand

Door de aanstelling van Roy Hodgson bij Crystal Palace is Dick Advocaat niet meer de oudste nog actieve trainer van Europa. De 75-jarige Engelsman werd anderhalve maand eerder geboren dan Advocaat en scherpt ook zijn eigen record in de Premier League aan. AD Sportwereld zet de oudste krasse trainersknarren in Europa op een rij.