Dick Advocaat stopt na dit seizoen als trainer van ADO Den Haag: ‘Nog alles aan doen om play-offs te halen’

Dick Advocaat stopt na dit seizoen als trainer bij ADO Den Haag. De club uit de Keuken Kampioen Divisie was graag met hem doorgegaan, maar de 75-jarige Hagenaar ziet af van een langer verblijf als oefenmeester in Den Haag.

,,Ik wilde ADO op tijd op de hoogte brengen van mijn besluit, zodat zij verder kunnen met de zoektocht naar een nieuwe trainer", licht Advocaat in een korte reactie zijn besluit tegenover deze site toe. ,,Ik wil er in ieder geval dit seizoen nog alles uit halen met deze groep en er alles aan doen dat we de play-offs nog gaan halen.”

Vraag het een willekeurige supporter in Den Haag, van koffiehuis tot stadion, en de kans is groot dat er een eensluidend antwoord uitkomt: ja, natuurlijk had Advocaat trainer van ADO Den Haag moeten blijven. ‘De Kleine Generaal’ wordt gezien als Haags icoon en steevast toegezongen tijdens wedstrijden. Maar de realiteit is dat Advocaat na dit seizoen de deur als trainer van zijn geliefde ADO achter zicht dichttrekt.

Daarmee is er eindelijk duidelijkheid over de toekomst van Advocaat, iets wat de gemoederen in Den Haag de voorbije maanden flink bezighield. In zijn eerste maanden reageerde de voormalig bondscoach telkens door te zeggen dat hij er ‘niet mee bezig’ was.

Volledig scherm Dick Advocaat. © Pro Shots / Mischa Keemink

Maar de voorbije weken sprak Advocaat zich steeds wat meer over zijn toekomst uit, mede omdat hij zich leek te storen aan het treuzelen van ADO-eigenaar Bolt. Zo zei hij op de vraag of hij al een gesprek had gehad over zijn toekomst als ADO-trainer, dat hij er nog ‘geen’ had gehad en dat ook niet meer verwachtte.

Om 06.45 uur opstaan

Vorige week werd echter duidelijk dat ADO en Bolt met de Haagse trainer door wilden, als trainer of als technisch adviseur. Advocaat gaf aan ‘bedenktijd’ te willen. Niet vreemd. De Hagenaar zei weliswaar al vaker zich geen 75 jaar te voelen, tegelijkertijd is dagelijks op het veld staan niet niks. Advocaat grapte meermaals dat het opstaan om 06.45 uur hem zwaar valt. En dat zijn ogen om een uur of 16.30 toch weleens dicht vallen.

Tegelijkertijd barst Advocaat nog van de passie en energie. Wie hem op het trainingsveld ziet, in de stromende regen of striemende kou, ziet dat hij altijd duidelijk aanwezig is. Af en toe een schreeuw, soms een sprintje achter een bal aan en zelfs incidenteel een bal uit de struiken halen. Advocaat draait zijn hand er niet voor om, wat bij supporters langs het trainingsveld voor een glimlach zorgt.

Volledig scherm Dick Advocaat. © Pro Shots / Toon Dompeling

Alleen komt daar dus een einde aan. Het betekent niet direct dat de oud-trainer van onder meer PSV en Zenit Sint-Petersburg niet meer in Den Haag zal rondlopen volgend seizoen. Hij kan door als technisch adviseur, al zal dat afhangen van de nog niet aangestelde technisch directeur. Algemeen directeur Edwin Reijntjes wenst nog niet op het nieuws te reageren.

Mooi einde

Wat Advocaat in ieder geval zal willen, is een mooi einde van de korte periode bij ADO. Toen ‘De Kleine Generaal’ het overnam van Dirk Kuyt na een dramatische eerste seizoenshelft, klom ADO op. De Haagse ploeg voetbalde zich naar een kwartfinaleplaats in de TOTO KNVB Beker en een reeks van elf duels zonder nederlaag. Maar door enkele mindere resultaten de laatste weken, wordt het halen van de play-offs nog een pittige klus.

En de vraag is uiteraard wat Advocaat na het seizoen gaat doen. Voorafgaand aan zijn job bij ADO gaf Advocaat, niet voor het eerst in zijn lange carrière, aan dat het zijn laatste trainersklus betrof. De cirkel lijkt met ADO als zijn laatste club als trainer ook mooi rond. Maar Advocaat is Advocaat: een nieuwe uitdaging als trainer valt bij hem nooit volledig uit te sluiten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.