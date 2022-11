Dick Advocaat volgt Dirk Kuyt op als hoofdtrainer van ADO Den Haag

met videoDick Advocaat wordt de nieuwe hoofdtrainer van ADO Den Haag. De club zal hem maandagochtend om 11.00 uur presenteren als de opvolger van de ontslagen Dirk Kuyt. De oefenmeester zei eerder vanavond al in voetbalpraatprogramma de Oranjewinter dat hij benaderd was door ADO Den Haag. Advocaat neemt Said Bakkati mee als assistent-trainer naar het Bingoal Stadion.

Het schrikt Advocaat niet af dat het ADO momenteel niet voor de wind gaat in de Keuken Kampioen Divisie, waar het momenteel de zeventiende plek bezet. ,,Juist daarom is het best wel interessant. Ik volg ze nog steeds. Op een gegeven moment is het misgegaan, met aankopen en eigenaren. Nu is het rustiger, in ieder geval qua eigenaar.”

ADO Den Haag hervat nog tijdens het WK de competitie. Op zondag 11 december zal Advocaat debuteren als hoofdtrainer van ADO Den Haag met een uitwedstrijd tegen Almere City. Vijf dagen later, op vrijdag 16 december staat zijn thuisdebuut tegen TOP Oss op de planning.

Johan Derksen zei vanavond in het voetbalpraatprogramma de aanstelling van Advocaat logisch te vinden. ,,Iemand zoals jij of Aad de Mos, alleen die kunnen de club nog redden. Jullie hebben goodwill in de stad. Wellicht komen er nu nog sponsors uit de hoge hoed.”

Quote Algemeen directeur Edwin Reijntjes heeft mij zojuist gebeld. Zij zijn ervan overtuigd dat de selectie goed genoeg moet zijn Dick Advocaat

De oefenmeester is van mening dat er nog genoeg rek zit in de Haagse club. ,,Algemeen directeur Edwin Reijntjes heeft mij zojuist gebeld. Zij zijn ervan overtuigd dat de selectie goed genoeg moet zijn”, zei Advocaat in het voetbalpraatprogramma. ,,Ze hebben een aardig elftal, het moet beter kunnen dan waar ze nu staan.”

Advocaat zal maandagochtend officieel gepresenteerd worden. Said Bakkati zal daarbij ook als zijn assistent aantreden bij de Haagse club. De Hagenaar vierde op 27 september zijn 75ste verjaardag, maar dat weerhoudt hem niet van de voetballerij. De coach leek zijn loopbaan te hebben beëindigd, nadat hij vertrok als trainer van Irak. Daarvoor was hij de laatste jaren onder meer nog werkzaam bij Feyenoord, FC Utrecht en Sparta Rotterdam.

De ontslagen Dirk Kuyt was bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. De Katwijker stopte in 2017 met voetballen en deed daarna in de jeugd van Feyenoord ervaring op als trainer. Hem werden de tegenvallende prestaties van ADO kwalijk genomen.

