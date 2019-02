Dick Advocaat zegt nee tegen Feyenoord

video ‘Profeet’ Eli Sam voorspelt: FC Eindhoven pakt zesde zege op rij tegen stadsge­noot Jong PSV

7 februari Elke week voorspelt een andere speler of clubman in dienst van een Brabantse club de wedstrijden van het weekend als Profeet van de Week. Deze week is het de beurt aan Eli Sam, smaakmaker van FC Eindhoven. Hij probeert in ieder geval het aantal goed voorspelde wedstrijden van teamgenoten Rochdi Achenteh en Branco van den Boomen te verbeteren.