Dick Schreuder over plotseling vertrek bij PEC Zwolle: ‘Keek er best tegenop om het de groep te vertellen’

Voormalig Ajax-directeur Edwin van der Sar op vakantie getroffen door hersenbloe­ding

Edwin van der Sar (53) is in Kroatië getroffen door een hersenbloeding. Hij is opgenomen in een ziekenhuis. Van der Sar was op vakantie op een Kroatisch eiland. Hij is vanmiddag met een helikopter naar een ziekenhuis vervoerd en verblijft daar op de intensive care. Van der Sar verkeert op dit moment buiten levensgevaar.