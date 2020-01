Diemers over veld in Sittard: ‘Schaam me dood om hierop te spelen’

In de eerste helft kwam Fortuna op achterstand toen de vrije trap van Oussama Tannane in één keer achter Alexei Koselev in het doel ging. Een fout van de goalie volgens velen, maar Diemers is een andere mening toegedaan. ,,Je kan een keer een blunder maken, maar zo’n blunder... daar kan die jongen niet eens zo veel aan doen. Dus dat neem ik hem ook absoluut niet kwalijk, dat neem ik andere mensen kwalijk. Als je de kwaliteit van het veld ziet, dan schaam ik me dood om hierop te spelen.”



Dinsdag wacht opnieuw een lastige klus, wanneer Feyenoord in Sittard op bezoek komt. ,,Dan zal het veld er niet beter op zijn en daar moeten we mee omgaan. Je wilt als ploeg ook goed voetballen, maar dat wordt je zo soms onmogelijk gemaakt. Daarbij is het heel zwaar om hier meters te maken dus met name de eindfase is heel erg zwaar om doorheen te komen. Nu gaan we herstellen, borst vooruit en dan Feyenoord verslaan.”