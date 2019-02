Dilemma voor Feyenoord: Van Persie of Jørgensen in de spits tegen Ajax?

PollMet zijn uitstekende optreden tegen PSV heeft Nicolai Jørgensen Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst een luxeprobleem bezorgd. Want wie moet woensdag in de halve finale van de KNVB-beker tegen Ajax in de spits? De balvaste Deen of toch gewoon de onomstreden Robin van Persie?

Door Wietse Dijkstra



Om Jørgensen kun je na zijn uitstekende wedstrijd zondag in het Philips Stadion niet meer heen zou je normaal gesproken zeggen. Maar wat doe je dan als trainer met Van Persie, de man die vorige maand met twee goals de grote uitblinker was tegen Ajax? Van Bronckhorst zit na de hoopgevende 1-1 bij PSV plots met een dilemma waar hij vooraf waarschijnlijk geen rekening mee had gehouden.

Enquete poll Voor wie moet Van Bronckhorst kiezen tegen Ajax? Nicolai Jørgensen

Robin van Persie

Jørgensen én Van Persie, Sam Larsson op de bank

Jørgensen én Van Persie, Jens Toornstra op de bank Voor wie moet Van Bronckhorst kiezen tegen Ajax? Nicolai Jørgensen (12%)

Robin van Persie (25%)

Jørgensen én Van Persie, Sam Larsson op de bank (48%)

Jørgensen én Van Persie, Jens Toornstra op de bank (14%)

Jørgensen leek op voorhand immers niet meer dan een ideale stand in voor Van Persie, die met het oog op de kraker tegen Ajax mooi kon worden gespaard in Eindhoven. Voor woensdag zouden de rollen dan weer kunnen worden omgedraaid. Net als vorige maand toen de Amsterdammers in de Kuip volledig zoek gespeeld werden.

Moet Feyenoord het in de halve finale woensdag weer zo aanpakken? Of heeft Jørgensen tegen PSV bewezen dat hij altijd in de basis hoort? Dat kan natuurlijk ook samen mét Van Persie. Maar in dat geval moet er iemand anders sneuvelen. Meest waarschijnlijke opties: Jens Toornstra (nadeel: in grote wedstrijd eigenlijk onmisbaar op het middenveld) of Sam Larsson (nadeel: je mist een echte buitenspeler). Wat koos Van Bronckhorst in de vier toppers dit eredivisieseizoen?

PSV – Feyenoord 1-1

Robin van Persie is onomstreden bij Feyenoord, maar tegen PSV konden de Rotterdammers het dus ook zonder hun aanvoerder. Jørgensen speelde zondag zijn beste wedstrijd van het seizoen, leverde voor rust geen bal in en schoot zijn ploeg met een geweldige pegel in ondertal op voorsprong. Van Persie kon zich dus zonder problemen sparen voor Ajax. Hij liep wel warm in Eindhoven, maar toen Van Beek rood kreeg, bleef de absolute vedette toch maar op de bank.

Volledig scherm Nicolai Jørgensen haalt uit voor de 0-1 tegen PSV. © BSR Agency

Feyenoord – Ajax 6-2

Dat het ook zonder Jørgensen kan bewees de sensationele Klassieker van vorige maand. Met Van Persie in de spits, geflankeerd door Sam Larsson en Steven Berghuis en in de rug gesteund door de onvermoeibare Jens Toornstra werd Ajax van het veld geblazen. Uitblinker Van Persie ging na gedane arbeid – twee goals – halverwege de tweede helft met een 4-2 voorspromh naar de kant. De voor hem ingevallen Jørgensen pikte in de slotfase prompt een assist (bij de 6-2 van Yassin Ayoub) mee. Is dit ook het ideale recept voor woensdag?

Volledig scherm Robin van Persie heeft alle reden tot juichen tegen Ajax. © BSR/SOCCRATES , BSR Agency

Feyenoord – PSV 2-1

Een topper winnen zonder Van Persie? Dat het kan bewees Feyenoord dit seizoen in de thuiswedstrijd tegen PSV. De niet geheel fitte aanvoerder bleef toen negentig minuten op de bank en zag hoe spits Jørgensen (1-0) en linksbuiten Sam Larsson (2-0) het duel in de Kuip al voor rust in Rotterdams voordeel beslisten.

Volledig scherm Sam Larsson wordt geknuffeld na zijn 2-0 tegen PSV. © ANP

Ajax – Feyenoord 3-0

Jørgensen en Van Persie samen in de aanval? Op papier leek het concept met twee spitsen zo logisch als wat voor de uitwedstrijd tegen Ajax, waar Sam Larsson het kind van de rekening werd. Maar toen kreeg Jeremiah St. Juste al na vijf minuten rood en konden de mooie plannen de prullenbak in. Van Persie keerde in de tweede helt (2-0 bij rust) niet meer terug. En vlak na de 3-0 van Tadic ging ook de eenzame Jørgensen maar naar de kant. Hoe de variant met elf tegen elf zou zijn uitgepakt, zal nooit iemand weten.