Directeur belangenvereniging voetbalclubs Serge Rossmeisl (48) overleden

Met samenvatting Pijnlijk: Ajax net zo machteloos uit de Champions League als in 2012 met Moisander, Sana en Boerrigter

Nog één wedstrijdje tegen Rangers FC en dan is de martelgang van Ajax in de Champions League voorbij. Ook voor en na de 0-3 tegen Liverpool ging het weer over het spel aan de bal en dat ‘het een andere wedstrijd was geworden bij een 1-0 voorsprong. Maar moet het na 18 tegengoals in één maand niet vooral over wat anders gaan? Over puur het stutten van de defensie. Het is bijna november en Ajax won in zijn huidige speelwijze nog niet één topduel.

27 oktober