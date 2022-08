Dirk Kuijt, Tom Beugelsdijk en Siem de Jong: ‘Smullen geblazen in de Keuken Kampioen Divisie’

Door Dennis van Bergen



De liefhebbers van slapstick-televisie zullen het officiële presentatiefilmpje van Tom Beugelsdijk bij Helmond Sport vast al voorbij hebben zien komen. Te zien is hoe de Hagenaar door het centrum van de Brabantse stad stiefelt, op een manier zoals alleen hij dat kan. Dat wil zeggen: ongegeneerd meezingend met de lokale stadionhit ‘Vur welleke club bende gai’. Quasi-boos wanneer hij een passerende Roda JC-supporter ontwaart. (‘Motte we die niet beetpakkûh?’) En wanneer hem tot slot naar zijn plannen voor dit seizoen wordt gevraagd, antwoordt de verdediger, zonder blikken of blozen: ,,Slopûh.”



De Keuken Kampioen Divisie is dit seizoen niet alleen sterker dan ooit. Nog nooit in de historie, telde de tweede competitie van het land zoveel uitgesproken en landelijk bekende karakters. ,,De attentiewaarde is enorm, ja”, zegt Andries Jonker, in het verleden werkzaam bij onder meer FC Bayern München, FC Barcelona, het Nederlands elftal en de laatste drie seizoenen Telstar. ,,En dat zorgt ervoor dat ik enorm veel zin heb in het seizoen. Er spelen niet alleen fantastische clubs in de eerste divisie, waardoor de kwaliteit en spanning toeneemt. Dankzij de bekende voetballers die er nu voetballen zal de competitie ook populairder en interessanter worden.”