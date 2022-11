Dirk Kuyt blijft voorlopig trainer van ADO Den Haag: ‘Als het meer tijd kost, dan is dat maar zo’

ADO Den Haag houdt voorlopig vast aan hoofdtrainer Dirk Kuyt en moet de tijd durven nemen om te bouwen. Dat stelt Edwin Reijntjes in een statement over de huidige situatie en slechte resultaten van de Haagse club. Verder zegt de algemeen directeur dat Giovanni Franken zich voorlopig blijft richten op zijn rol bij ADO onder 21.

,,Natuurlijk zie ik ook dat onze spelers en staf niet leveren hetgeen iedereen in en rondom de club hadden gedacht. En al langere tijd niet. Heel teleurstellend en begrijpelijk dat men dan verwacht dat er ‘ingegrepen’ gaat worden. Maar de aandeelhouder en de club weten precies waar ze mee bezig zijn en waar ze heen willen. Natuurlijk zo snel mogelijk, maar als het meer tijd kost dan is dat maar zo”, vertelt Reijntjes in een statement.

Al langer wordt er door de Haagse achterban aangedrongen op een vertrek van Reijntjes, maar dat gaat, als het aan de algemeen directeur zelf ligt, niet gebeuren. ,,Als een ontslag de oplossing zou zijn om de slechte prestaties te voorkomen, zou dat een optie kunnen zijn. Maar volgens mij gaat het elftal niet beter spelen als er weer een nieuwe directeur komt. De bal ligt bij de staf en de spelers.”

Quote Ik begrijp wel dat niet iedereen betrokken bij deze mooie club hiervoor het geduld heeft. Maar ADO moet nu eens de tijd durven nemen om te bouwen aan een structu­reel goed presteren­de club Edwin Reijntjes

Reijntjes heeft er geloof in dat de Haagse club het om kan draaien, mét Dirk Kuyt als trainer. ,,Er zit genoeg kwaliteit in deze selectie om mee te doen om promotie. Als we allemaal hetzelfde willen, komt het team steeds dichter bij elkaar en komen de prestaties vanzelf. Wij houden vast aan ons ingezette beleid en daar past een professional en trainer als Dirk ook in. Maar dat er iets moet gebeuren in de staf van Dirk, lijkt ons allen duidelijk.”

Giovanni Franken

Eerder kwam naar buiten dat de spelersgroep van de Haagse club Giovanni Franken wil als assistent van Kuyt, maar dat scenario lijkt Reijntjes uit te sluiten. ,,Dat zou een verstandshuwelijk worden. Spelers en staf moeten bij zichzelf te rade gaan en Giovanni moet vooral doorgaan met zijn goede werk bij ADO onder 21 en het halen van zijn trainersdiploma’s. We willen geen noodoplossingen. Wat dan wel? Zoals ik al weken aangeef, gaan we daar na 16 november (Roda-JC-thuis, red.) mee aan de gang. En natuurlijk zijn we hier intern al mee bezig.”

Reijntjes stelt dat hij de teleurstelling van de Haagse fans snapt, maar aan de lange termijn wil denken. ,,Ik begrijp wel dat niet iedereen betrokken bij deze mooie club hiervoor het geduld heeft. Maar ADO moet nu eens de tijd durven nemen om te bouwen aan een structureel goed presterende club op zowel sportief als financieel gebied. Met het langetermijncommitment van de aandeelhouder maakt een jaartje meer of minder niet uit.”

