Dirk Kuyt en ADO Den Haag beginnen dramatisch in Almelo, droomstart voor Rick Kruys in Venlo

De eindstand in Almelo stond na 44 minuten al op het scorebord. Marko Vejinovic maakte al in de vierde minuut met een prachtige vrije trap de openingsgoal voor Heracles, dat na zeventien jaar in de eredivisie terug is op het tweede niveau van Nederland. Via twee goals van de ervaren aanvaller Samuel Armenteros, in minuten 22 en 34, liep Heracles zelfs snel uit naar een comfortabele 3-0 voorsprong. Bij beide doelpunten van de 32-jarige Zweed met Cubaanse roots lag het helemaal open achterin bij ADO.



Nikolai Laursen maakte er kort voor rust ook nog 4-0 van voor het team van trainer John Lammers, die Heracles terug naar de eredivisie moet zien te loodsen na de onverwachtse degradatie van vorig seizoen na een dramatische eindreeks van het seizoen. In de 62ste minuut had Armenteros ook nog zijn derde treffer van de avond kunnen maken, maar ADO-doelman Hugo Wentges stopte zijn strafschop. ,,We kunnen niet blijven hangen in de teleurstelling van vorig seizoen. We hebben nu een nieuw doel en daar zijn we vandaag mee begonnen. Je hebt geen keuze. Het is ontzettend zonde en onnodig dat we zijn gedegradeerd, maar samen met de fans moeten we er nu een mooi seizoen van maken", zei Armenteros na afloop bij ESPN.



ADO Den Haag mag zich volgende week zondag voor eigen publiek revancheren, als FC Den Bosch op bezoek komt in het Bingoal Stadion in Den Haag. Die wedstrijd zal gespeeld worden in een leeg stadion, na de enorme ongereldheden in en rond het stadion tijdens ADO Den Haag - Excelsior (4-4, 7-8 na penalty's) op 29 mei. Heracles Almelo hervat de competitie over tien dagen met de uitwedstrijd bij Jong FC Utrecht.