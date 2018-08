Discussie om VAR in Venlo: 'Penalty volkomen terecht, dat zag ik direct'

,,Ik vond het wel een penalty voor Ajax, dat zag ik direct", erkent Steijn na afloop. Toch vond de coach van de Venlonaren ook dat het doelpunt van Martin Samuelsen voor rust had moeten tellen. ,,Dat vond ik een doelpunt. Tagliafico kon er gewoon niet meer bij. Hij kan fluiten voor het wegtrekken, maar ik vond het allemaal wel meevallen." Ook doelpuntenmaker Samuelsen vond dat zijn goal had moeten tellen: ,,Toen de scheidsrechter ging kijken, dacht ik dat het slechts voor de zekerheid was. Het is moeilijk voor de scheidsrechter, maar het zou gewoon een doelpunt moeten zijn."

Opgelucht

Waar Steijn en Samuelsen een kater overhielden aan de beslissingen van de VAR waren ze bij Ajax vooral heel opgelucht. Even leek het er op dat na het 1-1 gelijkspel tegen Heracles Almelo ook in het uitduel met VVV Venlo puntenverlies zou volgen. Ajax-coach Erik ten Hag: ,,We hebben geluk gehad. Maar als we meedogenloos zijn voor de goal hebben we nu helemaal geen discussie."



Aanvoerder Matthijs de Ligt en spits Klaas-Jan Huntelaar vonden de beslissingen van de VAR terecht. ,,We hebben er in Nederland voor gekozen om die VAR te gebruiken. Zonder hadden we vandaag misschien verloren, maar nu hebben we geluk. Vanuit mijn hoek leek het ook op een forse duw in de rug van Huntelaar en dus een penalty."



De hoofdrolspeler zelf sloot zich daar volledig bij aan: ,,Ik vond dat Blom het zelf ook wel kon beoordelen. Toen hij er niet voor floot, had ik geen penalty meer verwacht. Maar toen hij ging kijken wist ik wel dat hij 'm zou geven", aldus Huntelaar, die de penalty door Dusan Tadic benut zag worden.