Dit aantal fans laten Feyenoord en FC Utrecht toe tijdens play-offs

Het kabinet liet de KNVB vanmorgen weten dat er beperkt publiek welkom is bij duels in de play-offs van het betaalde voetbal. FC Utrecht laat maximaal 3000 fans toe bij de thuiswedstrijd van woensdag tegen FC Groningen in de play-offs om een Europees ticket. Komende zaterdag staat de finale van de play-offs om deelname aan de Conference League op het programma. Ook dan is publiek beperkt welkom. Supporters van de thuisspelende club zijn donderdag ook welkom bij de wedstrijden tussen NEC en Roda JC en FC Emmen en NAC Breda in de play-offs om promotie en degradatie. De winnaars van beide duels strijden zondag om een ticket voor de Eredivisie van volgend seizoen. Ook bij dat duel is beperkt publiek toegestaan.

FC Groningen en Sparta Rotterdam zouden hun stadions woensdag mogen openen voor publiek, dat dan op schermen kan kijken, maar beide clubs doen dat niet. ,,We hebben het wel overwogen en gepolst bij onze achterban”, aldus een woordvoerder van FC Groningen. ,,De animo om al om 18.45 uur op een woensdagavond in het stadion te zitten, is niet heel groot. Bovendien is er in Groningen en omgeving geen testlocatie. Dat is ook onze zorg als we de finale van zaterdag halen en die in eigen stadion mogen spelen. Het wordt heel complex om, zonder testlocatie in de buurt, iedereen op tijd te laten testen.”