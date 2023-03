Dit doen de 14 bekerhelden van Spakenburg in het dagelijks leven: ‘Mijn baas heeft niet veel met voetbal’

Column Willem van Hanegem | Owen Wijndal had moeten zeggen: tot vandaag kunnen fans van Ajax me als miskoop beschouwen

Columnist Willem van Hanegem is gecharmeerd van Steven Bergwijn, maar De Kromme vraagt zich af of de Ajacied zelf wel zo blij is met een terugkeer naar de eredivisie. ,,Er lukt wel heel erg weinig bij hem.”