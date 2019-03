Dit is de route van Oranje richting EK 2020

Alleen de nummers 1 en 2 gaan rechtstreeks naar het eindtoernooi. Eindigt Oranje lager in zijn groep met Duitsland, Estland, Noord-Ierland en Wit-Rusland, dan is er nog het vangnet van een play-off. Oranje is al zeker van een play-off-ticket, door het winnen van zijn Nations Leaguepoule vorig jaar. De play-offs voor een EK-ticket worden in maart 2020 gespeeld.



Oranje begint zijn EK-kwalificatie deze week met twee thuisduels. Dat is omdat de UEFA voor landen als Wit-Rusland en Estland een winterschema hanteert. Die landen spelen niet thuis in maart en november. Oranje onderbreekt de kwalificatie in juni even voor de finaleronde van de Nations League. Duitsland, Estland, Wit-Rusland en Noord-Ierland spelen in die maand onderling in de poule.