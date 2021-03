Dit is de selectie van Oranje: Stekelenburg keert definitief terug

Bondscoach Frank de Boer heeft routinier Maarten Stekelenburg (38) definitief opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. Daarnaast maakt Jeremiah St. Juste (24) voor de eerste keer deel uit van Oranje, dat eind deze maand aan de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar begint.

Turkije (uit, 24 maart), Letland (thuis, 27 maart) en Gibraltar (uit, 30 maart) zijn de eerste drie tegenstanders in de kwalificatiereeks. Bij de thuiswedstrijd tegen Letland zijn op zaterdag 27 maart 5000 toeschouwers welkom. De kaarten waren woensdag binnen anderhalf uur uitverkocht. Het duel van Oranje is toegevoegd aan de reeks Fieldlab-evenementen, waarbij wordt getest hoe bijeenkomsten met veel publiek kunnen worden gehouden in coronatijd.

Volledig scherm Bondscoach Frank de Boer © Pim Ras Fotografie

Stekelenburg is dus weer terug bij Oranje. De 38-jarige doelman van Ajax keepte zijn laatste interland op 13 november 2016 tegen Luxemburg (1-3 winst) en kwam in totaal 58 keer uit voor Oranje. Jasper Cillessen (Valencia) en Tim Krul (Norwich City) zijn de twee andere keepers in de selectie van De Boer.

Het is overigens nog onzeker of Memphis Depay volgende week kan aansluiten. De spits van Olympique Lyon heeft daarvoor dispensatie nodig van de Franse voetbalbond.

Afwezigen

Stefan de Vrij zit vooralsnog niet bij de selectie. De verdediger van Internazionale testte eerder deze week positief op Covid-19 en zit thuis in quarantaine. ,,Voor Stefan de Vrij is het natuurlijk vervelend dat hij positief testte op corona. Om die reden kunnen we hem niet oproepen”, verklaarde De Boer.

Volledig scherm Stefan de Vrij © AFP

,,We moeten kijken hoe zich dat ontwikkelt en of Stefan mogelijk later nog kan aansluiten. Dat zullen we echt moeten afwachten. Met Jeremiah St Juste, die rechtsback en rechts-centraal kan spelen, heb ik nu een goede vervanger. Het is mooi voor hem dat hij zijn debuut in de selectie kan maken.”

Verder vielen Marco Bizot (AZ), Joël Drommel (FC Twente), Quincy Promes (Spartak Moskou), Kevin Strootman (Genoa CFC), Tonny Vilhena (FC Krasnodar) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) af. Zij zaten eerder nog wel in de voorselectie.

Volledig scherm Jeremiah St Juste © Pool via REUTERS

Volledige selectie Oranje

Patrick van Aanholt (Crystal Palace)

Ryan Babel (Galatasaray)

Donny van de Beek (Manchester United)

Steven Berghuis (Feyenoord)

Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur)

Daley Blind (Ajax)

Jasper Cillessen (Valencia)

Memphis Depay (Olympique Lyon)

Denzel Dumfries (PSV)

Ryan Gravenberch Ajax

Frenkie de Jong (Barcelona)

Luuk de Jong (Sevilla)

Davy Klaassen (Ajax)

Tim Krul (Norwich City)

Matthijs de Ligt (Juventus)

Donyell Malen (PSV)

Marten de Roon (Atalanta Bergamo)

Maarten Stekelenburg (Ajax)

Calvin Stengs (AZ)

Jeremiah St Juste (FSV Mainz 05)

Kenny Tete (Fulham)

Joël Veltman (Brighton & Hove Albion)

Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Owen Wijndal (AZ)

De spelers van Oranje verzamelen zich maandag in Zeist.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.