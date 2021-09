Dit is de verwachte opstelling en het blessurenieuws van je favoriete club

Sparta - NEC (vrijdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Sparta: Sparta heeft in de wedstrijd tegen NEC de beschikking over een complete selectie. Ook Mica Pinto kan spelen. De aanklager ging weliswaar in beroep tegen zijn vrijspraak naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Go Ahead Eagles, maar die zaak dient pas volgende week. Hoewel Emanuel Emegha afgelopen zondag sterk inviel in de ontmoeting met Fortuna Sittard, lijkt hij opnieuw vanaf de bank te starten.

Bijzonderheden NEC: Het teleurstellende 0-0 gelijkspel tegen tien man van Willem II heeft waarschijnlijk gevolgen voor de basisopstelling van NEC. De kans is groot dat Jordy Bruijn zijn plek in het elftal kwijtraakt aan Elayis Tavsan. Pedro Ruiz is er nog niet bij en zit vermoedelijk pas na de interlandperiode voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Verder ontbreken ook Rens van Eijden (knie) en Mathias de Wolf.

SC Heerenveen - Fortuna Sittard (zaterdag, 16.30 uur)

Bijzonderheden SC Heerenveen; Anthony Musaba zit voor het eerst bij de selectie en kan debuteren. De snelle buitenspeler is voor een jaar gehuurd van AS Monaco en moet SC Heerenveen van aanvallende impulsen voorzien. Middenvelder Nicolas Madsen maakte vorige week op bezoek bij FC Groningen zijn eerste speelminuten en deed dat prima. Hij blijft bij afwezigheid van Rodney Kongolo waarschijnlijk basisspeler. Verder kan trainer Johnny Jansen niet beschikken over Pawel Bochniewicz en Rami Kaib.

Bijzonderheden Fortuna Sittard: De Engelsman Bassala Sambou was vanwege de Brexit lang niet inzetbaar voor Fortuna Sittard. Hij moest eerst een procedure bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) doorlopen. Afgelopen zondag, in het uitduel met Sparta, kon hij als invaller pas voor het eerst dit seizoen minuten maken. In de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen, lijkt de aanvaller eindelijk weer aan de aftrap te staan. Lisandro Semedo ontbreek wegens een enkelblessure.

Willem II - FC Groningen (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden Willem II: Willem II hield de afgelopen drie competitiewedstrijden de nul. De laatste keer dat de TIlburgers daar vier duels op rij in slaagden, was in december 2019. In elk van de laatste acht eredivisieduels tussen Willem II en FC Groningen in Tilburg scoorden beide ploegen. Ringo Meerveld, Wesley Spieringhs en Robbin Ruiter ontbreken wegens blessures. Jorn Brondeel is geschorst.

Bijzonderheden FC Groningen: FC Groningen zit krap in de verdedigers. Naast de geschorste Mike te Wierik zijn ook Wessel Dammers, Radinio Balker en Marin Sverko er niet bij. Daarom gloren speelminuten voor Bart van Hintum en nieuweling Yahya Kalley. Spits Jørgen Strand Larsen keert juist weer terug. Hij was vorige week tegen SC Heerenveen ziek.

Ajax - SC Cambuur (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Ajax: Ajax, dat hoopt op een spoedige rentree van de herstellende Mohammed Kudus, Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg, is sinds december ongeslagen in de eredivisie. Na de nederlaag tegen Twente op 5 december bleef de landskampioen 27 duels zonder verliespartij.

Bijzonderheden Cambuur: Cambuur-trainer Henk de Jong moet het doen zonder zijn aanvoerder. Verdediger Erik Schouten moest verstek laten gaan door een blessure die hij opliep in de warming-up van de vorige wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Zijn vervanger Marco Tol was wel trefzeker in die wedstrijd. Het duel tegen Ajax geldt in Leeuwarden als het duel der kampioenen: de landskampioen tegen de kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Ook Jasper ter Heide en Roberts Uldrikis ontbreken tegen Ajax.

FC Utrecht - RKC (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: Meer dan tien jaar geleden (2009/2010) pakte FC Utrecht voor het laatst tien punten uit de eerste vijf eredivisieduels. Bij winst op RKC heeft Utrecht dat aantal in handen. René Hake mist wel de zieke Quinten Timber in de jacht op drie punten, zijn vervanger is Joris van Overeem. Ook Tommy St. Jago en Chris Mamengi ontbreken vanwege een knieblessure.

Bijzonderheden RKC: Twee seizoenen geleden won RKC beide ontmoetingen met FC Utrecht, vorig jaar werd allebei de keren verloren. De onderlinge duels tussen FC Utrecht en RKC leveren doorgaans veel doelpunten op; de afgelopen tien jaar gemiddeld ruim drie per wedstrijd. Trainer Joseph Oosting kan niet beschikken over David Min (knie).

Go Ahead Eagles - PEC Zwolle (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: De Deventer club kent weinig zorgen in de aanloop naar de beladen IJsselderby en kan aantreden in de sterkst mogelijke formatie. Daarin lijkt voor het eerst een plek weggelegd voor Inigo Cordoba, de Spaanse huurling van Athletic Bilbao. Ook de Griek Giannis Botos mag zich opmaken voor de passievolle Overijsselse derby. Spits Jacob Mulenga ontbreekt met een spierblessure in het bovenbeen. Ook de langdurig geblesseerde Schot Frank Ross en Sam Crowther ontbreken.

Bijzonderheden PEC: Tegenvaller voor PEC-trainer Art Langeler in de aanloop naar de IJsselderby die voor het eerst in vier jaar weer wordt gespeeld. Mees de Wit, een van de dragende spelers van PEC, bleek tegen Ajax zijn pols op twee plekken te hebben gebroken en is 4 tot 6 weken uitgeschakeld. Ryan Koolwijk en Leandro Fernandes, deze week beiden transfervrij binnengehaald, zitten voor het eerst bij de selectie. Pelle Clement, Sai van Wermeskerken en Mustafa Saymak staan ook langs de kant.

PSV - Feyenoord (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden PSV: PSV-trainer Roger Schmidt kan volop wisselen in het duel met Feyenoord en beslist pas vandaag en morgenvroeg met welke troeven hij start. De laatste thuiszege op de Rotterdammers dateert alweer van 2017 en dat wil Schmidt graag veranderd zien. PSV heeft nog geen drie dagen rust gehad na de clash met Real Sociedad (2-2) en dat betekent dat er een aantal (onverwachte) wissels kan komen.

Bijzonderheden Feyenoord: Arne Slot zag vrijdag dat aanvoerder Jens Toornstra zich moest laten behandelen aan een bovenbeenblessure. De middenvelder zou de kraker zondag moeten kunnen halen, maar de kans lijkt groot dat Slot kiest voor de volledig fitte Noor Fredrik Aursnes op die positie. Huurling Reiss Nelson is niet fit en ontbreekt ook in Eindhoven. Ook Mark Diemers (knie) is niet van de partij.

Heracles - AZ (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden Heracles: Voor Heracles wordt het de eerste officiële wedstrijd in drie weken tijd, vanwege de interlandonderbreking en het uitstellen van de competitiewedstrijd tegen Feyenoord. AZ heeft ook pas drie duels in de eredivisie gespeeld. De ploeg uit Alkmaar staat vijftiende met drie punten. Kaj Sierhuis gaat zijn (basis)debuut maken voor de Almeloërs. Hij vervangt de geschorste Sinan Bakis.

Bijzonderheden AZ: Albert Gudmundsson had donderdag tegen Randers een basisplaats ten faveure van Zakaria Aboukhal. Dat deed hij naar behoren volgens trainer Pascal Jansen. ,,Albert is iemand die voor ons veel kansen heeft kunnen creëren. Hij heeft het goed gedaan.”

Vitesse - FC Twente (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden Vitesse: Eli Dasa keert na Jom Kippoer weer terug bij Vitesse. De Israëliër, afwezig in de Europese wedstrijd tegen NS Mura, start tegen Twente op de rechtervleugel. Voor Letsch is er verder weinig reden voor wisselingen. Jacob Rasmussen wordt langzaamaan naar de basis gebracht. Fysieke zaken daargelaten zit de keuze vooral weer in Yann Gboho of Loïs Openda naast Oussama Tannane. Afwezig: Oroz (coronabesmetting), Manhoef (knie), Reiziger (pols).

Bijzonderheden FC Twente: Alle spelers die corona hebben gehad zijn terug. Dat betekent dat Gijs Smal en Jayden Oosterwolde weer beschikbaar is. Luka Ilic heeft zijn schorsing er op zitten. Jody Lukoki en Kik Pierie zijn nog geblesseerd.

