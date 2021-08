Dit is de verwachte opstelling en het blessurenieuws van je favoriete club

De tweede eredivisiespeelronde is in aantocht, maar zonder AZ en Fortuna Sittard. Wat zijn de te verwachten opstellingen en welke spelers ontbreken dit weekeinde? Een overzicht.

NEC - PEC Zwolle (vrijdagavond 20.00 uur)

Bijzonderheden NEC: NEC moet zich zien te herstellen van de afstraffing tegen Ajax (5-0). Trainer Rogier Meijer kreeg flink wat kritiek te verduren vanwege zijn keuze om met vier in plaats van vijf verdedigers te spelen, maar de verwachting is dat hij blijft vasthouden aan een 4-3-3 formatie en ook niets wijzigt aan de opstelling. Dat betekent dat Ali Akman nog even moet wachten op zijn basisdebuut en middenvelder Jordy Bruijn opnieuw de voorkeur krijgt als spits. Rens van Eijden (knie) en Mathias de Wolf (onbekende blessure) zijn er niet bij.

Bijzonderheden PEC: Bij PEC keert Yuta Nakayama terug in de selectie, nadat hij vorige week was teruggekomen van de Olympische Spelen van Tokio. Art Langeler begint met dezelfde elf spelers met wie hij vorige week tegen Vitesse (0-1 nederlaag) startte. Dat betekent dat linksback Mees de Wit opnieuw rechtsback speelt. Sai van Wermeskerken ontbreekt nog altijd vanwege een knieblessure.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle tegen NEC. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NEC tegen PEC. © AD

SC Heerenveen - RKC Waalwijk (zaterdag 18.45 uur)

Bijzonderheden SC Heerenveen: Transferperikelen zorgen ervoor dat trainer Johnny Jansen zijn team overhoop moet gooien. Mitchell van Bergen vertrekt mogelijk naar Middlesbrough, onduidelijk is daarom of hij bij de selectie zit. Daarnaast kan linksbuiten Arjen van der Heide door een blessure niet spelen. Dat betekent dat Siem de Jong een basisplaats krijgt en dat ook nieuweling Filip Stevanovic vanaf het begin zijn kwaliteiten mag tonen. Pawel Bochniewicz kampt met een kruisbandblessure.

Bijzonderheden RKC: Joseph Oosting is nog ongeslagen in de eredivisie na drie wedstrijden als interim-coach bij Vitesse en één duel met zijn nieuwe club RKC. De coach lijkt tegen Heerenveen vast te houden aan zijn basisformatie die verrassend AZ versloeg met 1-0. Oud-Heerenveen-speler Jens Odgaard, die hersteld is van corona, begint in dat geval op de bank.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC Waalwijk tegen SC Heerenveen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen tegen RKC. © AD

PSV - SC Cambuur (zaterdag 20.00 uur)

Bijzonderheden PSV: De verwachting is dat PSV opnieuw de nodige spelers gaat wisselen, in de thuiswedstrijd tegen Cambuur. Dat duel had PSV uit kunnen stellen in verband met Europese verplichtingen, maar daar voelde de Eindhovense club niks voor. Roger Schmidt gunt onder anderen Jordan Teze en Davy Pröpper meer speeltijd.

Richard Ledezma, Maximiliano Romero, Maxime Delanghe en Vincent Müller zijn niet fit. Ritsu Doan is een twijfelgeval.

Bijzonderheden Cambuur: Cambuur verwelkomde deze week de Hongaarse aanwinst Tamas Kiss op het trainingsveld. Het is niet de verwachting dat hij tegen PSV in de basis start. Cambuur bewaart slechte herinneringen aan de uitwedstrijd tegen PSV. Vanwege de nederlaag in de laatste editie degradeerde Cambuur destijds uit de eredivisie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Cambuur tegen PSV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV tegen Cambuur. © AD

Sparta - Heracles Almelo (zaterdag 20.00 uur)

Bijzonderheden Sparta: Sparta moet het in de wedstrijd tegen Heracles stellen zonder smaakmaker Abdou Harroui, vorig seizoen nog eenmaal trefzeker in het thuisduel met de Tukkers (2-1). Hij staat op het punt om te vertrekken naar een (nog onbekende) buitenlandse club. Sven Mijnans is zijn meest logische vervanger. Al zit Laros Duarte ook dicht tegen een basisplaats aan in de ploeg van Henk Fraser, die de ouverture tegen FC Utrecht met 4-0 verloor. Tom Beugelsdijk keert ten koste van Michaël Heylen terug in de basis na zijn blessure.

Bijzonderheden Heracles: Doelman Janis Blaswich en verdediger Marco Rente zijn op de weg terug bij Heracles, maar Sparta-uit komt nog te vroeg voor het tweetal. Rechtsback Navajo Bakboord is geblesseerd. Heracles treft met Sparta een ‘gelijkwaardige tegenstander’, zegt trainer Frank Wormuth. De ploegen troffen elkaar ook in de voorbereiding, Sparta won dat duel in Almelo met 2-1.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles tegen Sparta. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta tegen Heracles Almelo. © AD

FC Groningen - FC Utrecht (zaterdag 21.00 uur)

Bijzonderheden FC Groningen: FC Groningen speelt voor het eerst in een jaar weer een officiële wedstrijd voor eigen publiek. De laatste keer dat in de eredivisie het stadion was gevuld met Groningse fans was in de eerste competitieronde van vorig seizoen (PSV-thuis). FC Groningen speelt waarschijnlijk met Jørgen Strand Larsen in de basis. Hij trok vorige week de aandacht door in blessuretijd met een omhaal te scoren tegen Cambuur Leeuwarden. Trainer Danny Buijs treft met Mimoun Mahi, Django Warmerdam en Remco Balk drie tegenstanders met wie hij nog werkte bij FC Groningen. Radinio Balker en Paulos Abraham zitten niet in de selectie. Romano Postema en Ramon Pascal Lundqvist zijn een twijfelgeval.

Bijzonderheden FC Utrecht: De van Arminia Bielefeld overgenomen Mike van der Hoorn is direct inzetbaar bij de ploeg van trainer René Hake. Tegen FC Groningen zal de centrale verdediger, die pas twee keer heeft meegetraind, echter nog even genoegen moeten nemen met een plaats op de bank. Tommy st. Jago (knie), Christopher Mamengi (knie), Sander van de Streek (niet wedstrijdfit), Mimoun Mahi (niet wedstrijdfit) zijn afwezig.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht tegen FC Groningen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen tegen FC Utrecht. © AD

FC Twente - Ajax (zondag 12.15 uur)

Bijzonderheden FC Twente: Spits Ricky van Wolfswinkel is een twijfelgeval. Amsterdammer Denilho Cleonise, hij tekende deze week een 2-jarig contract, is speelgerechtigd. De 19-jarige vleugelspits speelde in de jeugd voor Ajax. Trainer Ron Jans mist Wout Brama (knie), Virgil Misidjan (knie), Jody Lukoki (knie), Julio Pleguezuelo (knie), Kik Pierie (rug).

Bijzonderheden Ajax: De verwachting is dat Antony tegen Twente zijn rentree maakt in de wedstrijdselectie van Ajax. De Braziliaanse aanvaller die olympisch goud veroverde, werd tegen NEC nog buiten de selectie gehouden, maar Antony trainde deze week volledig mee met de groep. André Onana en Nicolas Tagliafico ontbreken wegens een schorsing, Mohammed Kudus kampt met een enkelblessure. Perr Schuurs (kuit) is een twijfelgeval.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax tegen FC Twente. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente tegen Ajax. © AD

Feyenoord - Go Ahead Eagles (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden Feyenoord: Trainer Arne Slot moet nog altijd wachten op de rentree van Lutsharel Geertruida (knie). De verdediger wordt in oktober weer speelklaar verwacht. Aliou Baldé traint weer grotendeels mee met de selectie na zijn operatie aan zijn knie. Ook Mark Diemers kampt met een knieblessure.

Bijzonderheden Go Ahead: Trainer Kees van Wonderen geniet van het frivole aanvalsspel van zijn oude club Feyenoord in de Europese duels. De slachtbank waarop IF Elfsborg belandde, spreekt hem minder aan en GA Eagles bouwt met Boyd Lucassen als een soort van vijfde verdediger bij balverlies extra zekerheid in. De basisformatie blijft vrijwel zeker dezelfde als vorige week tegen Heerenveen (0-1 verlies). Frank Ross en Sam Crowther ontbreken vanwege een blessure. AZ-huurling Joris Kramer maakt na een liesblessure zijn debuut in de wedstrijdselectie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles tegen Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Go Ahead. © AD

Vitesse - Willem II (zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden Vitesse: Vitesse heeft te maken met een verzwakte achterhoede tegen Willem II. Jacob Rasmussen, Danilho Doekhi en Million Manhoef zijn afwezig. Daardoor is de spoeling dun bij de Arnhemmers. Voorin keert Loïs Openda (tegen Anderlecht geschorst) normaal gesproken terug in de basis.

Bijzonderheden Willem II: Pol Llonch keert terug van een schorsing. Hij is de opvolger van de gestopte Jordens Peters als aanvoerder van Willem II. Timon Wellenreuther werd deze week gehuurd van Anderlecht. De keeper keert terug bij Willem II, waar hij van 2017-2020 al 77 keer het doel verdedigde in een officiële wedstrijd.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II tegen Vitesse. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse tegen Willem II. © AD

AZ - Fortuna Sittard (verplaatst)

Op verzoek van AZ is het duel met Fortuna Sittard verplaatst naar woensdag 1 december of donderdag 2 december. De reden: play-offs voor de groepsfase van de Europa League. AZ speelt daarin tegen Celtic. Het eerste duel wonnen de Schotten met 2-0.