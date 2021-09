Dit is de verwachte opstelling en het blessurenieuws van je favoriete club

De zevende speelronde in de eredivisie staat voor de deur. Zaterdag worden vijf wedstrijden gespeeld en komen onder andere Ajax, PSV én Feyenoord in actie. Zondag zijn vier duels. Wat zijn de te verwachten opstellingen en welke spelers ontbreken dit weekend? Een overzicht.

Willem II - PSV (zaterdag, 16.30 uur)

Bijzonderheden Willem II: Spits Otschi Wriedt scoorde tot dusverre drie keer dit seizoen. In alle gevallen betrof het de openingstreffer in de wedstrijd. Van de afgelopen 30 ontmoetingen met PSV won Willem II er slechts twee. Dat was wel in het recente verleden en beide keren in Tilburg: in 2018 met 5-0 en in 2019 met 2-1.

Bijzonderheden PSV: PSV heeft in de Brabantse derby tegen Willem II mogelijk weer de beschikking over Ibrahim Sangaré en Mario Götze, maar het is nog onduidelijk of het duo kan starten. De spierblessure van Noni Madueke lijkt niet ernstig, maar zaterdag is hij er niet bij.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV tegen Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II tegen PSV. © AD

Ajax - FC Groningen (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden Ajax: Tegen FC Groningen kan Dusan Tadic zijn honderdste eredivisietreffer maken, Remko Pasveer en Steven Berghuis hun 250ste eredivisieduel spelen en Ajax voor het eerst in drie jaar in vijf opeenvolgende competitieduels de ‘nul’ houden.

Bijzonderheden FC Groningen: Ondanks dat Mike te Wierik werd vrijgesproken van zijn rode kaart tegen Vitesse, is hij tegen Ajax niet van de partij. De verdediger is geblesseerd, net als Bart van Hintum. Daleho Irandust wordt gepasseerd omdat Danny Buijs vindt dat de Zweedse topaankoop niet fit genoeg is.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen tegen Ajax. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax tegen FC Groningen. © AD

Vitesse - Fortuna Sittard (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden Vitesse: Vitesse jaagt op de eerste thuisoverwinning van de competitie. Na de sof tegen Willem II en het debacle tegen FC Twente moet de eredivisionist het Arnhemse publiek tegen Fortuna Sittard eens verwennen, stelt coach Thomas Letsch. ,,We zijn dat onze achterban ook verplicht.” Danilho Doekhi keert na een schorsing weer terug. ,,Hij start in de basis.”

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Mickael Tirpan kan zaterdagavond niet spelen namens Fortuna Sittard in de wedstrijd tegen Vitesse. De verdediger, dinsdag uitgevallen in het thuisduel met Ajax (0-5), is geblesseerd. Lisandro Semedo behoort in stadion Gelredome wel weer tot de wedstrijdselectie van de Limburgers. Hij trainde vrijdag mee.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard tegen Vitesse. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse tegen Fortuna Sittard. © AD

Feyenoord - NEC (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden Feyenoord: Trainer Arne Slot verwacht dat Reiss Nelson nog wel even nodig heeft om echt aan te sluiten bij de wedstrijdselectie. De huurling van Arsenal traint wel mee met de groep, maar is er ook tegen NEC nog niet bij. Marcus Pedersen heeft een kuitblessure overgehouden aan de wedstrijd tegen Heerenveen en blijft tegen NEC aan de kant.

Bijzonderheden NEC: NEC kan weer beschikken over Dirk Proper, die ontbrak tegen FC Utrecht vanwege lichte klachten. De Nijmegenaren moeten het wel stellen zonder Mikkel Duelund, die tegen FC Utrecht een voetblessure opliep. Trainer Meijer houdt vast aan het 4-3-3 systeem en gaat dus niet met een extra verdediger spelen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NEC tegen Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen NEC. © AD

FC Utrecht - PEC Zwolle (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: Naar verwachting start aanvoerder Willem Janssen weer in de basis. De 35-jarige verdediger staat er volgens René Hake op fysiek vlak beter voor dan eerder in de week voorafgaand aan NEC-uit (0-3). Toen passeerde de trainer Janssen ten faveure van Mark van der Maarel.

Bijzonderheden PEC Zwolle: Na het eerste puntje en de eerste goal van het seizoen, woensdag tegen Sparta, hoopt PEC-trainer op meer tegen FC Utrecht. Opvallend is opnieuw de reserverol voor Kenneth Paal. Net als woensdag begint hij wederom op de bank.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle tegen FC Utrecht. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht tegen PEC Zwolle. © AD

Sparta - Cambuur (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden Sparta: Tom Beugelsdijk is nog steeds niet hersteld van zijn bovenbeenblessure. De verdediger wordt zondagmiddag, in de wedstrijd van Sparta tegen Cambuur, opnieuw vervangen door Michael Heylen. Of Mica Pinto kan spelen tegen de Friezen is nog onzeker. Mocht hij niet startklaar zijn, dan zal Aaron Meijers zijn positie weer innemen. Dit deed hij ook al in het in 1-1 geëindigde uitduel met PEC Zwolle van afgelopen woensdag.

Bijzonderheden Cambuur: Cambuur-trainer Henk de Jong hoopt tegen Sparta weer te kunnen beschikken over Marco Tol. Tegen Heracles werd Tol nog succesvol vervanger door Jhondly van der Meer die zijn basisdebuut maakte. Voor Erik Schouten komt de wedstrijd sowieso te vroeg.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Cambuur tegen Sparta. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta tegen Cambuur. © AD

Heerenveen - FC Twente (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Heerenveen: Rodney Kongolo traint na zijn ziekte weer mee bij SC Heerenveen, maar moet eerst nog aansterken om weer bij de wedstrijdselectie te zitten. Rami Kaib daarentegen keert terug van een kaakblessure. De wedstrijd staat in het teken van de opening van de Riemer- en Foppe-tribunes.

Bijzonderheden FC Twente: De blessure van Ricky van Wolfswinkel, hij viel tegen AZ uit, lijkt mee te vallen. Het is verder nog even afwachten wie er okselfris uit de confrontatie van donderdag is gekomen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente tegen Heerenveen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen tegen FC Twente. © AD

AZ - Go Ahead Eagles (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden AZ: AZ-trainer Pascal Jansen kan tegen Go Ahead Eagles nog steeds niet beschikken over Aslak Witry. De Noor is nog steeds ziek. Hij wordt net als tegen FC Twente vervangen door Yukinari Sugawara. Aanvoerder Owen Wijndal werd tegen Twente nog vroegtijdig naar de kant gehaald uit voorzorg. Jansen hoopt Wijndal tegen Go Ahead weer volledig te kunnen inzetten.

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles kent in aanloop naar het uitduel met AZ - dat verrassend drie punten minder heeft dan de ploeg uit Deventer - weinig personele problemen. Naast de langdurig geblesseerden Frank Ross en Sam Crowther ontbreekt alleen Jacob Mulenga in de selectie van trainer Kees van Wonderen. De ervaren centrumspits kampt met een spierblessure aan het bovenbeen. Van Wonderen is benieuwd of GA Eagles zich na de goede wedstrijd tegen PSV (1-2) opnieuw ‘staande kan houden tegen een topploeg’.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles tegen AZ. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ tegen Go Ahead Eagles. © AD

Heracles Almelo - RKC Waalwijk (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden Heracles: Verdediger Marco Rente ging er tegen Cambuur geblesseerd af, maar lijkt op tijd fit voor het thuisduel tegen RKC. Verder zijn er geen bijzonderheden in het team van Frank Wormuth dat de wonden likt na de onverdiende nederlaag in Friesland.

Bijzonderheden RKC: RKC heeft twee dagen meer hersteltijd na de midweekse beurt dan tegenstander Heracles. Dan nog is het twijfelachtig of dat voldoende is voor Alexander Büttner, die tegen Willem II geblesseerd uitviel. Ook Richard van der Venne en Vurnon Anita misten deze week een aantal groepstrainingen. In de voorbereiding troffen beide ploegen elkaar al een keer in Almelo. RKC verloor kansloos met 4-1.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC tegen Heracles. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles tegen RKC. © AD