Dit is de verwachte opstelling en het blessurenieuws van jouw favoriete club

De 27ste speelronde in de eredivisie komt eraan. De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord in de Johan Cruijff Arena is uiteraard de blikvanger. Maar er staan nog acht andere wedstrijden op het programma. SC Heerenveen en Heracles Almelo trappen dit weekeinde af. Bekijk hieronder de vermoedelijke opstellingen en het blessurenieuws van de clubs.

SC Heerenveen - Heracles Almelo (vrijdagavond, 20.00 uur)

Bijzonderheden SC Heerenveen: Siem de Jong moet het duel tegen concurrent Heracles Almelo aan zich voorbij laten gaan vanwege een liesblessure. Amin Sarr, Tibor Halilovic en Lucas Woudenberg keren terug in de selectie van interim-trainer Ole Tobiasen. De eerste twee zijn normaal gesproken basisspeler. Heerenveen verloor de laatste vier thuiswedstrijden in de competitie. De laatste zege voor eigen publiek dateert van 21 november tegen Willem II.

Bijzonderheden Heracles: Doelman Janis Blaswich heeft een spierblessure en wordt vervangen door Koen Bucker. Emil Hanssen is een vraagteken, hij heeft last van de knie. Linksback Giacomo Quagliata is geschorst na zijn gele kaart tegen Vitesse, zijn plek wordt ingenomen door Ruben Roosken.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles tegen Heerenveen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen tegen Heracles. © AD

Go Ahead Eagles - SC Cambuur (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden Go Ahead: Met de van corona herstelde Kees van Wonderen weer op de bank aast Go Ahead Eagles op eerherstel. De zwakke beurt tegen Sparta, resulterend in de 1-0 nederlaag, moet in het thuisduel met Cambuur verdrongen worden in de jacht op de laatste broodnodige punten in de eredivisie. Dat kan GA Eagles vrij zorgeloos doen. Alleen aanvaller Martijn Berden ontbreekt met een coronabesmetting. Verder kan Van Wonderen met een volledige selectie op jacht naar de tweede zege ooit op Cambuur in de eredivisie.

Bijzonderheden Cambuur: Cambuur-trainer Pascal Bosschaart kampt met de nodige personele problemen. Hij heeft slechts vijftien veldspelers tot zijn beschikking. Zo zijn zowel de spitsen Roberts Uldrikis (kuit) en Tom Boere (hamstring) geblesseerd. Hoogstwaarschijnlijk probeert middenvelder Michael Breij het tegen Go Ahead Eagles als spits. Maxim Gullit (knie), Sonny Stevens (enkel) en Erik Schouten (lies) zijn er ook niet bij.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Cambuur. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Go Ahead. © AD

FC Twente - PEC Zwolle (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden PEC: PEC mist vijf spelers van wie Yuta Nakayama het grootste gemis is. Zo staat de Japanner inmiddels bovenaan in het lijstje van verdedigers met de meeste gewonnen duels (168). Siemen Voet is zijn vervanger. Oussama Darfalou heeft een bilblessure, opgelopen vorige week tegen Feyenoord. Afwezig: Nakayama, Darfalou, Kersten, Lagsir en Huiberts.

Bijzonderheden FC Twente: Ramiz Zerrouki heeft zijn contract verlengd tot en met 2025. Trainer Ron Jans en assistent Andries Ulderink ontbraken op de laatste training vanwege ziekte. Afwezig: Michal Sadilek (geschorst), Wout Brama en Mees Hilgers (beiden geblesseerd).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van PEC tegen FC Twente © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente tegen PEC. © AD

NEC - Sparta (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden NEC: NEC kan waarschijnlijk niet beschikken over Edgar Barreto, die kampt met lichte klachten. Ook Mikkel Duelund is er nog altijd niet bij door een enkelblessure. Jordy Bruijn behoort wel weer tot de wedstrijdselectie. Die middenvelder is hersteld van een bovenbeenblessure en ziekte. Ivan Marquez en Elayis Tavsan kunnen in tegenstelling tot vorige week negentig minuten spelen.

Bijzonderheden Sparta: Sparta mist tijdens de uitwedstrijd tegen NEC normaal gesproken alleen Tom Beugelsdijk. De verdediger liep vorige week een hersenschudding op tijdens het duel met Go Ahead Eagles. Arno Verschueren is er na een schorsing van twee wedstrijden weer bij namens de ploeg van Henk Fraser.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NEC. © AD

FC Utrecht - FC Groningen (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden FC Utrecht: FC Utrecht hengelde deze week de Zweedse aanvaller Pontus Almqvist (22) binnen. Hij komt met behulp van een speciale FIFA-regeling over van het Russische Rostov en speelt in elk geval tot het einde van het seizoen in de Domstad. Hij trainde vrijdag al individueel en is in afwachting van vrijgave door de Russische voetbalbond. Adam Maher (geschorst), Eric Oelschlägel, Hidde ter Avest, Naoki Maeda (beenbreuk) en Henk Veerman (enkel) ontbreken.

Bijzonderheden FC Groningen: Het is onzeker of trainer Danny Buijs in Utrecht namens FC Groningen in de dug-out zit. De trainer miste deze week meerdere trainingen omdat hij ziek is. Romano Postema, de Groningse held van vorige week met twee treffers tegen NEC, moet waarschijnlijk genoegen nemen met een plek op de bank. Hij moet in de pikorde Jørgen Strand Larsen en Michael de Leeuw voor zich dulden.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht tegen FC Groningen. © AD

Ajax - Feyenoord (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Ajax: De ziekenboeg van Ajax kent in aanloop naar de kraker tegen Feyenoord alleen langdurige blessuregevallen. Doelman Maarten Stekelenburg en rechtsback Sean Klaiber trainen een half jaar na hun operatie wel weer op het veld, maar trainer Erik ten Hag verwacht niet dat zij dit seizoen nog hun rentree zullen maken. Remko Pasveer en Jay Gorter zijn nog geblesseerd aan een vinger.

Bijzonderheden Feyenoord: Arne Slot blikt zaterdag in de Kuip nog vooruit op de Klassieker. De trainer is hersteld van corona en zit op de bank in de Johan Cruijff Arena. Of Gernot Trauner, Marcus Pedersen en Tyrell Malacia er ook bij zijn, is nog onbekend. Feyenoord heeft wel goede hoop op de inzetbaarheid van de drie verdedigers, waarvan de eerste twee corona hadden en de laatste tegen Partizan ontbrak door een blessure.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Ajax. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Feyenoord. © AD

PSV - Fortuna Sittard (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden PSV: Na de gewonnen slag in Kopenhagen moet PSV in de eredivisie tegen laagvlieger Fortuna Sittard de concentratie in de titelrace zien te behouden. Bij een overwinning blijft het bovenin spannend in de eredivisie. Vermoedelijk start Joey Veerman voor Cody Gakpo, die niet helemaal fit uit het duel met de Denen kwam.

Bijzonderheden Fortuna: Fortuna Sittard moet het tijdens de uitwedstrijd tegen PSV stellen zonder Martin Angha en George Cox. De verdedigers liepen tegen hun vijfde gele kaart van het seizoen aan in het met 1-0 gewonnen duel met Willem II en zijn automatisch voor een wedstrijd geschorst. Arianit Ferati is een twijfelgeval.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna tegen PSV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV tegen Fortuna. © AD

Vitesse - RKC (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden Vitesse: Coach Thomas Letsch hoopt dat Matus Bero weer fit is en kan aansluiten voor het duel met RKC. De Slowaak miste de Europese confrontatie met AS Roma. ,,Iedereen is nu down. Maar vanaf zaterdag moet de knop weer om. De competitie is erg belangrijk”, zegt de trainer.

Bijzonderheden RKC: Joseph Oosting, Alexander Büttner en Yassin Oukili hebben allemaal een verleden bij Vitesse. Augustijns, Min (beiden geblesseerd) en Gaari (geschorst) ontbreken.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC tegen Vitesse. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse © AD

Willem II - AZ (zondag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Willem II: Het is nog de zeer de vraag hoe de nieuwe trainer Kevin Hofland zondag tegen AZ gaat spelen met Willem II. Daarover liet hij in zijn perspraatje in aanloop naar de wedstrijd weinig tot niets los. Wel is het zo dat aanvoerder Pol Llonch weer inzetbaar is na zijn hamstringblessure, al is het nog onzeker of hij 90 minuten kan spelen. Thijs Oosting (knieblessure), Wesley Spieringhs (niet wedstrijdfit) ontbreken.

Bijzonderheden AZ: AZ kan tegen Willem II nog steeds niet beschikken over Fredrik Midtsjø. De Noor zit dicht tegen een rentree aan maar het duel tegen de Tilburgers komt nog te vroeg. Wel kan de trainer Pascal Jansen weer beschikken over Jordy Clasie. De middenvelder die werd opgeroepen voor het Nederlands elftal is weer helemaal fit. Yusuf Barazi is afwezig.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ bij Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II tegen AZ. © AD